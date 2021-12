„Uns glaubt keiner“ Highlights der jährlichen Großveranstaltung von Netfonds

Jahresauftakt bei NFS Netfonds: Zur jährlichen Großveranstaltung zu Jahresbeginn lud das Hamburger Haftungsdach ins Hamburger Sofitel.

Makler und Marketing, Ausblick auf die Finanzmärkte 2016 und große Themen wie die Flüchtlingskrise, weitere Entwicklung in USA und China und geopolitische Aspekte prägten die Vorträge der Finanzmarktexperten.

Ole von Beust, ehemaliges Oberhaupt der Hansestadt, verwies in seinem Beitrag auf die Nähe zwischen Finanzwirtschaft und Politik: „Uns glaubt keiner“, brachte der Hamburgs Ex-Bürgermeister nüchtern die Skepsis auf den Punkt, mit der Menschen Politikern wie auch Finanzakteuren begegneten. Diesen Herausforderungen, so von Beust, könne am besten mittels durchdachten Marketings begegnet werden.



Überbordende Regulierungswelle

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI, wies in seinem Vortrag auf die überbordende Regulierungswelle hin, der die Finanzwirtschaft ausgesetzt sei. Die großen Regulierungsvorhaben vonseiten der Politik seien weitgehend abgeschlossen, so Richter. Mittlerweile stauten sich die Maßnahmen auf der Umsetzungsebene: Zahlreiche Behörden seien mit der immer kleinteiligeren Ausgestaltung beschäftigt. Als großes Thema der zweiten Jahreshälfte benannte Richter die geplante Geeignetheitserklärung, die bei der Vermittlung von Finanzprodukten zukünftig das Beratungsprotokoll ersetzen soll.

Im letzten Vortrag des Tages gab Chefanalyst der Bremer Landesbank Folker Hellmeyer der Veranstaltung einen kurzweiligen Abschluss. Neben pointierten Thesen zu Brexit, Flüchtlingskrise und geostrategischen Herausforderungen sang Hellmeyer auch zwei Lieder von Elvis Presley, bevor das Tagesprogramm in die Abendveranstaltung mündete.