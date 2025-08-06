Inmitten der Frankfurter Innenstadt, zwischen Türmen und Terminen, gibt es einen kleinen Ort, der für uns seit Jahren etwas Besonderes ist: der Kiosk von Özkan Özdemir, Kaiserstraße 30A.
Seit 15 Jahren hängt dort unser Logo – ein bisschen wie eine ständige Vertretung von DAS INVESTMENT in der Bankenmetropole. Viele in der Branche kennen den Ort längst. Andere stolpern zufällig vorbei. Und wieder andere schicken mir regelmäßig Bilder – per Whatsapp, Instagram oder Mail. Was sie fotografieren? Den Kiosk. Und unser Logo über dem Tresen.
Es ist ein Ort, an dem man sich trifft – auf einen Kaffee, auf ein Feierabendbier und manchmal auch auf ein gutes Gespräch.
Jetzt hat sich dort etwas getan.
Seit dem Relaunch ziert unser neues Mitternachtsblau die Markise. Und direkt darüber leuchtet jetzt ein zweiter Name: Columbia Threadneedle Investments ist neuer Co-Sponsor – und bringt damit frischen Wind und zusätzliche Strahlkraft an diesen Ort. Auf der anderen Kioskseite prangt wie eh und je das Logo der Kollegen vom private banking magazin.
Wir finden: Der Kiosk bleibt ein wunderbarer Ort für Begegnung – und wir möchten ihn künftig wieder aktiver als Treffpunkt der Finanzszene nutzen. Ohne großes Programm. Einfach so. Für alle, die vorbeikommen wollen.
Und ganz ehrlich: Es geht nicht immer nur um Strategie, Märkte und Mandate.
Manchmal ist es einfach nett, sich mit einem kühlen Getränk vor dem Kiosk auszutauschen – wie neulich nach dem Mainfest, als rund zwei Dutzend Leute den Feierabend genau dort ausklingen ließen.
Zum Schluss eine kleine Einladung: Schicken Sie uns Ihr schönstes Sommerbild vom Kiosk!
Die besten Einsendungen zeigen wir zum Abschluss der Saison nochmal – versprochen. Auch mein Kollege Malte Dreher freut sich über jedes einzelne Bild.
Schicken Sie einfach eine E-Mail an [email protected].
Herzliche Grüße
Christoph Fröhlich
Chefredakteur, DAS INVESTMENT
So sah es hier übrigens vor 15 Jahren aus: DAS INVESTMENT leuchtete damals noch in sattem Orange, und die Zeitschriftenauslage am Kiosk war deutlich voller als heute. Auch das ist natürlich ein Stück Zeitgeschichte – und ein Zeichen dafür, wie sehr sich unsere Branche gewandelt hat. Wir sind digitaler geworden, schneller vielleicht auch – aber ein guter Ort für Begegnung bleibt eben immer analog.