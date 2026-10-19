Herr Hart, der von Ihnen gemanagte Fonds Boston Partners Global Premium Equities hat den MSCI World über fünf Jahre geschlagen – ausgerechnet ohne die „Magnificent 7“, die den Index in dieser Zeit maßgeblich getragen haben. Wie gelingt es, einen Markt zu übertreffen, dessen wichtigste Treiber man bewusst nicht im Portfolio hat?

Christopher Hart: Der Fonds hat sich gut entwickelt, weil wir stark auf die Auswahl einzelner Aktien setzen. Dabei konzentrieren wir uns weltweit auf Unternehmen, die attraktiv bewertet sind, über solide Fundamentaldaten verfügen und bei denen sich die Geschäftsentwicklung verbessert. Wir haben in eine Vielzahl von wenig beachteten Aktien investiert, die sich gut entwickelt haben. Während sich der Markt auf eine kleine Zahl von Unternehmen konzentriert, die spannende Geschichten erzählen und die Fantasie der Anleger beflügeln, bieten viele andere Unternehmen überzeugende Anlagechancen.

Der US-Anteil liegt bei rund einem Drittel, Technologie ist klar untergewichtet, und 2025 kam die Outperformance vor allem über europäische Titel. Ist das eine bewusste geografische Wette gegen den US-Mega-Cap-Markt – oder fällt diese Positionierung ausschließlich als Ergebnis Ihrer Bottom-up-Analyse an? Was übersehen Anleger, die Europa derzeit meiden?

Hart: Nein. Alle unsere Engagements – nach Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierung – sind das Ergebnis der Bottom-up-Aktienauswahl. Der US-Markt ist in den vergangenen Jahren sehr teuer geworden, insbesondere im Segment der Mega-Caps. Unsere Bewertungsdisziplin hat daher viele dieser Unternehmen ausgeschlossen. Historisch gesehen hat das Portfolio diese Gewichtungen allerdings nicht immer aufgewiesen: Zu verschiedenen Zeitpunkten war der Fonds beispielsweise in den USA über- und in Europa untergewichtet – auch dies war stets das Ergebnis der Einzeltitelauswahl. Wenn viele Anleger an Europa denken, konzentrieren sie sich auf eine kleine Zahl größerer Unternehmen. Wir hingegen untersuchen das gesamte europäische Anlageuniversum und finden zahlreiche Industrie- und Finanzunternehmen, die attraktive Anlagemöglichkeiten darstellen.

Ihr „Three-Circle“-Modell verlangt, dass Bewertung, Qualität und Momentum gleichzeitig stimmen. Der spannende Fall ist doch der, in dem zwei Kriterien passen und eins nicht: Sie finden ein günstiges Qualitätsunternehmen, aber das Momentum bleibt aus. Wie lange geben Sie einer solchen These Zeit?

Hart: Wenn sich das Momentum während unserer Haltedauer nicht verbessert oder nicht wie erwartet einstellt, diskutieren der Portfoliomanager und der für die Aktie zuständige Analyst, ob die ursprünglich identifizierten Katalysatoren noch vorhanden sind. Hat sich das Momentum nicht verbessert und sind keine Katalysatoren mehr erkennbar, wird die Position verkauft. Wir handeln nicht nach einem festen Zeitplan, sondern wollen jederzeit ein Portfolio aufbauen, das die Merkmale unseres „Three-Circle“-Ansatzes erfüllt. Bei einem Anlageuniversum von fast 8.000 Aktien finden wir immer wieder neue Chancen, in die wir Kapital umschichten können.

Sie screenen über 7.000 Unternehmen, Mid Caps machen rund 35 Prozent des Portfolios aus. Diese Positionierung geht von der Annahme aus, dass sich die Gewinnentwicklung 2026 breiter verteilt. Diese Verbreiterung hat tatsächlich einsetzt – warum?

Hart: Unsere Gewichtung nach Marktkapitalisierung ist vollständig das Ergebnis der Bottom-up-Aktienauswahl und nicht breiter Gewinnprognosen. Langfristig sind die Märkte in der Regel breiter aufgestellt als das, was wir 2023 und 2024 gesehen haben. Im vergangenen Jahr und insbesondere in den letzten anderthalb Jahren haben deutlich mehr Sektoren und Regionen zur Marktentwicklung beigetragen. Wir sind überzeugt, dass das „Higher-for-longer“-Umfeld und die geopolitische Volatilität die Anleger daran erinnert haben, dass Bewertung und Qualität eine wichtige Rolle spielen.

Ist „Value“ überhaupt noch eine sinnvolle Kategorie? Amazon, Meta und Alphabet tauchen inzwischen auch in Value-Indizes auf, und durch den Vormarsch passiver Strategien ähneln sich Growth- und Value-Portfolios zunehmend. Verliert das Etikett „Value“ damit an Bedeutung? Warum sollten Anleger den Boston Partners Global Premium Equities konkret neben einem passiven, techlastigen Kerninvestment in den Blick nehmen?

Hart: Ja, Value bleibt für Anleger eine relevante Kategorie – wie vor allem die Entwicklung im Jahr 2026 und die jüngsten Rückgänge von 2022 zeigen. Die Märkte wechseln häufig zwischen verschiedenen Anlagestilen, und wir sind überzeugt, dass ein ausgewogenes Engagement sowohl in Value als auch in Growth weiterhin entscheidend ist. Letztlich ist für uns entscheidend, welchen Preis man für eine Anlage bezahlt. Unabhängig davon, aus welchen Aktien sich Value-Indizes zusammensetzen, wird die Bewertung beziehungsweise die Preissensitivität daher immer eine wichtige Rolle spielen.

Der Fonds stößt bei Anlegern unterschiedlichster Art auf großes Interesse und wird häufig als Ergänzung zu deren Growth- oder Core-Engagement eingesetzt, die jeweils eine ganz andere Zusammensetzung aufweisen. Das Ergebnis ist ein globales Aktienengagement, das sich durch einen guten Schutz vor Kursverlusten und eine breite Diversifizierung auszeichnet – im Gegensatz zum deutlich konzentrierteren und stärker korrelierten Engagement, das Anleger allein durch ein Growth- oder Core-Global-Equity-Investment erhalten.