Invesco Paul Jackson: „Ehrgeizige Renditeprognosen wie seit langem nicht mehr“

Harte Landung, weiche Landung – oder gar keine Landung? Die Finanzwelt orakelt seit Monaten, ob und in welchem Ausmaß die Welt oder auch nur einzelne Kontinente von einer möglichen Rezession betroffen werden. Auch Paul Jackson, Leiter des Research-Teams des internationalen Vermögensverwalters Invesco, hat die Märkte analysiert. „Wir gehen davon aus, dass die Zinsen in den meisten Ländern im Jahr 2024 deutlich sinken werden. Daher dürften festverzinsliche Anlagen so hohe Renditen abwerfen wie seit langem nicht mehr“, erklärt er.

„Risikoreichere Anlageklassen dürften kurzfristig volatil bleiben, auf mittlere Sicht aber von den niedrigeren Zinsen und einer höheren Wachstumsdynamik profitieren. Insgesamt erwarten wir die besten Multi-Asset-Renditen seit 2019“, so Jackson weiter. Sollten diese Prognosen eintreffen, wären das rosige Ausblicke für einen Sparte, die zuletzt mit Abflüssen in Milliardenhöhe zu kämpfen hatte.

Erste Zinssenkung kommt im zweiten Quartal 2024

Aber zurück zur eingangs aufgeworfenen Frage: Jackson selbst erwartet eine eher „holprige Landung“ der Wirtschaft mit schwächeren Wachstums- und Inflationsraten, einer Lockerung der Geldpolitik und einer anschließenden Konjunkturerholung bis Ende 2024.

Ein Unsicherheitsfaktor ist für ihn die globale Geopolitik. Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein: Vor wenigen Tagen zeigte eine Studie von Natixis IM, dass 54 Prozent der institutionellen Anleger in den USA geopolitische Ereignisse als das Hauptwirtschaftsrisiko für das kommende Jahr identifiziert haben. Diese dürften sich jedoch eher auf die Volatilität und weniger negativ auf die Anlageerträge insgesamt auswirken, so Jackson.

Das Zinsniveau ist dem Investment-Chef zufolge bereits auf dem Höhepunkt angekommen. Dementsprechend teilt er auch nicht die Einschätzungen, dass es zu einer globalen Rezession kommen werde. Bis die Zentralbanken eine Entspannung ihrer restriktiven Zinspolitik signalisieren, könnte die wirtschaftliche Verlangsamung zu einer gesteigerten Unsicherheit an den Finanzmärkten führen. Sollte die US-Notenbank ihrem Muster treu bleiben, rechnet er mit der ersten Zinssenkung in den USA im zweiten Quartal 2024.

Welche Anlagen jetzt interessant sind – und welche zu teuer

Für Anleger bietet ein solches Umfeld jedoch auch Chancen. „Bei aller Verunsicherung über konjunkturelle und geldpolitische Zyklen gibt es auch eine gute Nachricht: In vielen Anlageklassen ist das Bewertungsniveau so günstig wie schon lange nicht mehr“, so Jackson. So entsprächen die globalen Anleiherenditen mindestens dem historischen Durchschnitt. Vor allem die Renditen von Schwellenländeranleihen lägen größtenteils immer noch über der historischen Norm und seien deshalb einen genaueren Blick wert.

„Unsere Renditeprognosen sind insgesamt so ehrgeizig wie seit langem nicht mehr. In der Gesamtbetrachtung über alle Anlageklassen hinweg werden sie allerdings dadurch etwas gemindert, dass einige Risikoanlagen bereits einen wirtschaftlichen Aufschwung eingepreist haben und die Volatilität kurzfristig zunehmen könnte, falls sich die Weltwirtschaft noch weiter verlangsamen sollte”, erklärt der Invesco-Mann. So seien die Spreads von Hochzinsanleihen zum Beispiel kleiner, als es in dieser Phase des Zyklus normalerweise zu erwarten sei. Aktien hätten sich 2023 bereits gut entwickelt und Energierohstoffe seien weiterhin relativ teuer.

Wenn die Notenbanken erst einmal mit einer Zinssenkung beginnen, dürfte sich die Sogwirkung schnell entfalten. „In früheren Zinszyklen hat die Fed nach der Zinswende in aller Regel schnell gehandelt. Daher vermuten wir auch, dass die Märkte das Tempo der zu erwartenden Zinssenkungen unterschätzen könnten – genauso, wie wir alle unterschätzt haben, wie schnell die Zinsen steigen würden.“

Weniger enthusiastisch zeigt sich Jackson mit Blick auf Rohstoffe und Gold. Obwohl diese Assetklassen traditionell von einem schwächeren US-Dollar profitieren, hält er beide für teuer. Stattdessen erhöht er seine Allokation in Immobilien, vor allem in Form von Reits, die seiner Einschätzung nach bereits einen Großteil des Risikos eingepreist haben.