Schlimme Finger im September 2023 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Im September hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnt und Ermittlungen eingeleitet. Besonders häufig ging es um das Versprechen exorbitanter Gewinne – die dann aber nie ausgezahlt wurden.

Auch ein angebliches Hilfsangebot für Betrugsopfer sowie eine dubiose Finanz-App weckte das Missfallen der Aufseher. Hier kommt der Überblick:

Angebliche Hilfsangebote für Betrugsopfer

Wer schon einmal auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist, dem passiert das sicherlich nicht nochmal – so zumindest die Hoffnung der Opfer. Ein aktueller Fall zeigt jedoch, dass das nicht stimmt. Häufig ködern Kriminelle Betrugsopfer mit angeblichen Hilfsangeboten, so auch hier:

Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten der mtrade24-Finanzportal GmbH. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website mtrade24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Sie werben laut Bafin unter anderem damit, dass Opfer finanzielle Schäden zurückgewinnen können, die ihnen in der Vergangenheit durch Geschäfte auf der Plattform privateacc211.com entstanden sind. Dafür fordern die Betrüger Geschädigte dazu auf, Einzahlungen in Kryptowährungen zu leisten. Gewinne, die angeblich aus diesen Geschäften entstehen, kommen dann jedoch nie bei den Anlegern an.

Bafin warnt vor Finanz-App

Betrüger werden immer erfinderischer, um potenzielle Opfer hinters Licht zu führen – auch die Entwicklung einer App scheint nicht mehr zu aufwendig. Nun warnt die Bafin vor der App BossaTech, die über den Google Play Store und die Website bossaapp.de heruntergeladen werden kann. Laut der Aufsicht besitzen die App-Betreiber keine Erlaubnis, um Finanzdienstleistungen anzubieten.

Finanzgeschäfte unter gestohlener Identität

Um zu verbergen, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter der geklauten Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet:

So wurde die in Bad Homburg ansässigen HQ Trust GmbH jüngst Opfer eines Identitätsmissbrauches. Unbekannte bieten unter dem Namen Unique Futures Trade/ HQ Trust Trade’s über den Messenger-Dienst Telegram ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Konkret gehe es dabei um Investitionen in Anlagenpläne, so die Bafin. Dabei behaupten die Betrüger, als Online-Investment-Gesellschaft registriert zu sein, was jedoch nicht der Wahrheit entspreche.

Ebenfalls Opfer eines Identitätsmissbrauchs wurde die Website metamask.io, die von der ConsensSys Software Inc. betrieben wird. Unbekannte treten unter dem Namen Metamask EU auf und betreiben die Websites metamaskprox.com, coinsmetamask.com, meta-maskupx.com und ex-metamask.cc, wo sie ohne die Erlaubnis der Bafin Finanzdienstleistungen anbieten.

Ebenso die Identität gestohlen wurde der Maneris AG Vermögensverwaltung. Betrüger bieten unter dem Namen Maneris Capital auf der Website maneris.com ohne Erlaubnis der Aufsicht Finanzdienstleistungen an. Dort wird behauptet, dass auf der Plattform Forex, Indizes, Aktien, Edelmetalle und Kryptowerte gehandelt werden können. Dabei meinen die Unbekannten, eine Erlaubnis der Bafin zu haben, was aber nicht der Fall ist, stellt die Aufsicht klar.



Falsche Fest- und Tagesgeldangeboten gibt es auf der Website expo-zinsportal.de. Dabei erwecken die Betreiber den Anschein, dass es sich um eine Website der EPH Investment GmbH handele, was jedoch nicht stimmt, so die Bafin.

Auch gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website wecounion.com hat die Finanzaufsicht Ermittlungen eingeleitet. Konkret bieten die Betreiber die Vermögensverwaltung an. Dabei handele es sich jedoch um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Internationale Knopf-Union Trust reg., Vaduz, Liechtenstein.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Häufig bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Verbraucher sollten deshalb bei Investments im Internet immer wachsam sein. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Ex Sot Limited auf der Website ex-sot.com

auf der Website Die angebliche Handelsplattform für Kryptowerte phantomglobal auf der Website phantomglobal.net

auf der Website OnlineWindows LLC auf der Website swiss-vests.com. Die Bafin warnte bereits im Juli vor der Gesellschaft.



auf der Website Die Bafin warnte bereits im Juli vor der Gesellschaft. Crypto TraderA Ltd. auf der Website cryptotrader.ai

auf der Website TheBrokerAI Ltd. auf der Website thebroker.ai

auf der Website Unbekannte Betreiber der identischen Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org



Pre-Market IPO AG und MDE Finance AG sowohl telefonisch als auch auf der Website premarketipo.com



und telefonisch als auch auf der Website Skyline Digital Ltd auf der Website wnt.icu



auf der Website cimish investment company auf der Website cimish-investment.com



auf der Website Stocks International auf der Website stocksint.com/de



auf der Website 7Solutions auf der Website 7solutions.uk/de



auf der Website Chain Rock auf der Website chain-rock.com/de



auf der Website GrandNiveau Ltd. auf der Website grandniveau.com

auf der Website InvestHöhle auf der Website investhohle.co



auf der Website Tasty Group Works auf der Website tastygroupworks.com



auf der Website Unbekannte Betreiber auf der Website apex-platform.io

Unbekannte Betreiber auf der Website cryptoenption.com

Private Equity Group auf der Website privateequity-group.com



Ebenso ohne Erlaubnis unterwegs sind die unbekannten Betreiber der Website deutscheprivateequity.ltd. Die Aufsicht stellt zudem klar, dass kein Zusammenhang zu der in der Datenbank registrierten Gesellschaft DPE Deutsche Private Equity Gesellschaft mbH besteht.

Aufpassen sollten Anleger außerdem bei Angeboten von galore.pro. Über soziale Medien werben die Betreiber für die Eröffnung eines angeblichen Handelskontos. Anschließend werden Anleger zu regelmäßigen Überweisungen gedrängt und mit Berichten über angebliche hohe Wertsteigerungen an der Stange gehalten. Die vermeintlichen Gewinne werden jedoch nicht ausgezahlt. Auch die eingezahlten Gelder sind für Anleger meist verloren. Die Website sei zwar mittlerweile abgeschaltet, dennoch fürchtet die Aufsicht, dass das Geschäft weiterläuft.

Ähnlich gehen die Betreiber der Website globeinvesthub-com/de vor. Mit angeblich hohen Gewinnen animieren die Betrüger Anleger zur Eröffnung eines Kundenkontos – welches weitere Einzahlungen erfordert. Die Gelder werden dann zumeist über Fremdkonten oder in Kryptowährungen angenommen, die Gewinne kommen nicht bei den Investoren an. Die Website gelte als Nachfolgerin der ebenfalls unerlaubten Plattform uniglobal-assets.com, so die Bafin.

Aber auch FXELIT auf der Website fxelit.com geht so vor: Die Betreiber bieten die Eröffnung eines Handelskontos an und zeigen exorbitante Gewinne auf, die zu weiteren Einzahlungen animieren. Diese Gewinne werden jedoch nicht ausgezahlt. Stattdessen werden die als Kryptowährung eingezahlten Kundengelder auf externe, tätereigene Wallets weitergeleitet. Gleichzeitig liegen angebliche Zertifikate von nichtexistierenden Aufsichtsbehörden vor, die Anleger in Sichherheit wiegen sollen. Dabei nutzen die Betrüger auch unerlaubt auch das Logo der Bafin.

Dieselbe Masche nutzen Betreiber der Website sparprime.com. Auch dort werden Kunden mit exorbitanten Gewinnen gelockt, die zu weiteren Investments animieren. Die Gewinne kommen jedoch niemals bei den Anlegern an. Die Einzahlungen erfolgen über Fremdkonten oder in Kryptowährung und werden unmittelbar weitertransferiert.

So auch bei der Website centralkasse.com. Die METACRYPTO Limited wirbt dort ebenfalls mit hohen Gewinnen, die nie ausgezahlt werden.

Ebenso warnt die Bafin vor Angeboten der Deutschekredit-finanz, einem angeblichen Produkt der TeamDeutschekredit-finanz AG. Die Betreiber treten über die Website deutschekredit-finanz.com auf und bieten dort Kredite an. Die Anbieter behaupten von der Bafin und der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt zu werden, was jedoch nicht stimmt.

Auch ins Visier der Bafin geraten ist ForIndex UK Ltd. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website forindex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dabei behauptet die angebliche Gesellschaft, bei der britischen Finanzaufsicht (Financial Conduct Authority – FCA) registriert zu sein – was jedoch ebenfalls nicht stimmt.



Die Finanzaufsicht warnt außerdem vor der Website de-ksm.com. Demnach bietet die DE-Krypto Security Management LTD dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Alternativ tritt das Unternehmen unter DE-KSM LTD auf. Darüber hinaus behauptet die Gesellschaft, von der Crypto Conduct Authority zertifiziert zu sein – dabei handelt es sich jedoch um keine offizielle Aufsichtsbehörde.

Ebenfalls ohne erforderliche Erlaubnis der Bafin unterwegs war die Beiersmann Verwaltungs GmbH und ihr Geschäftsführer Denis Behlmann. Daher musste das betriebene Einlagengeschäft eingestellt und abwickelt werden. Die angeblich in Wuppertal ansässige Beiersmann Verwaltungs GmbH hat auf ihrer – inzwischen abgeschalteten – Website beiersmann-verwaltungs-gmbh.com Anlegern Festgeld- und Tagesgeldanlagen angeboten, die nun zurückgezahlt werden müssen.

Hier fehlt möglicherweise ein Anlageprospekt

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet. Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Bafin vermutet, dass WFP Worldwide Forest Professionals Ltd. in Deutschland eigene Vermögensanlagen ohne den erforderlichen Prospekt anbietet. Konkret gehe es dabei um Investitionen in Edelhölzer aus Paulownia-Bäumen.

Ebenso hegt die Finanzaufsicht einen hinreichend begründeten Verdacht, dass die Avantax Invest Group in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien ohne den erforderlichen Prospekt anbietet. Konkret gehe es darum um vorbörsliche Aktien der Green Technologies Group Ltd. Hierfür sei kein Verkaufsprospekt veröffentlicht worden, so die Bafin.