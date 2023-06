Schlimme Finger im Mai 2023 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Im Mai musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen mehrere dubiose Jobangebote sowie gegen einige Betrugsmaschen unter falschem Namen schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Betrug mit Festgeldangeboten

Mit den gestiegenen Zinsen wird Tages- und Festgeld wieder attraktiver – leider auch für Betrüger. Die Bafin registriert nach eigenen Angaben vermehrt Betrugsversuche, bei denen Verbrauchern Festgeldanlagen bekannter ausländischer Kreditinstitute angeboten werden. Die Kontaktpersonen geben vor, dass ein Abschluss nur mit ihrer Vermittlung möglich sei und fordern Verbraucher auf, ihnen die zur Kontoeröffnung notwendigen Unterlagen zu übersenden, etwa eine Kopie des Personalausweises. Anschließend wird ihnen die Kontonummer mitgeteilt. Nach der Überweisung des Anlagebetrags zeige sich dann jedoch, dass es sich nicht um das auftragsgemäß eröffnete Konto handele und das Geld verschwunden sei.

Das Missfallen der Aufsicht erregt haben in diesem Zusammenhang unbekannte Betreiber der Website euro-check.de. Diese würden ohne Erlaubnis die Eröffnung von Festgeldkonten bei ausländischen Banken anbieten, meldet die Bafin.

Ebenfalls in Problemen stecken die bislang unbekannten Betreiber der Website nordfinanz.com, mit angeblichem Sitz in Mannheim. Die Betreiber würden ohne Erlaubnis die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie diverse weitere Geldanlagemöglichkeiten in Anleihen oder Aktien anbieten, mahnt die Aufsicht.

Eine ähnliche Masche verfolgen die bislang unbekannten Betreiber der Website investcheck24.com – laut Website ansässig in Tauberbischofsheim. Die Betreiber sind auch ohne Erlaubnis der Bafin unterwegs und bieten die Eröffnung von Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie weitere Geldanlagemöglichkeiten an.

Falsche Versprechen am Telefon

Betrüger finden immer neue Wege, um potenzielle Opfer zu kontaktieren. Dieser Fall kam der Bafin im Mai zu Ohren:

Die bislang unbekannten Betreiber der Website realtrade-gmbh.de rufen potenzielle Opfer unaufgefordert an, um ihnen Aktien anzubieten. Dabei versuchen die Betrüger einen Zusammenhang zu der realtrade GmbH vorzutäuschen. Das sei jedoch nicht der Fall – es handele sich um einen Identitätsdiebstahl, warnt die Bafin.

Bei diesen Jobangeboten ist Vorsicht geboten

In der Vergangenheit häuften sich Jobangebote von dubiosen Anbietern. Oft verwendeten die Betrüger dafür unberechtigterweise die Namen existierender Unternehmen, so auch in diesem Fall:

Der Bafin ist ein vermeintlich lukratives Jobangebot als „Helfer im Transfer-Management“ aufgefallen. Inserent sei angeblich JCR GmbH – das Unternehmen hat jedoch weder die Stellenanzeige noch die dazu versendeten E-Mails verfasst. Es handele sich demnach um einen Identitätsdiebstahl, stellt die Bafin klar. Die Tätigkeit bestehe darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen entgegenzunehmen und diese an Dritte weiterzuleiten. Diese Gelder stammen jedoch von Personen, die selbst Opfer von kriminellen Handlungen geworden sind, vermutet die Aufsicht. Bisher liefen derartige Tätigkeiten unter dem Namen „Treuhandassistent/in“.

Zudem versuchen Betrüger derzeit Jobsuchende mit einem Angebot als „Mitarbeiter für die Kundenbetreuung via Home Office“ zu ködern. Das Inserat wurde auf der Website az-digitalconsult.de sowie diversen Jobbörsen veröffentlicht. Dort wird behauptet, dass die Stellenanzeige von der A bis Z Unternehmensberatungsgesellschaft mbH stamme. Die Aufsicht stellt jedoch fest: Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Auch dort bestehe die Tätigkeit darin, Überweisungen auf das eigene Bankkonto entgegenzunehmen und diese an Dritte weiterzuleiten.

Betrug im Namen der Bafin

Betrüger verwenden immer wieder unerlaubt den Namen der Bafin, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen:

Sich den Namen der Aufsicht zu eigen gemacht hat die in Dublin ansässige AfexEU. Das Unternehmen betreibt über die Website afexeu.com unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Dabei behaupten die Betreiber, über eine Lizenz der Bafin zu verfügen, was jedoch nicht der Wahrheit entspreche. Dagegen verfüge jedoch die ähnlich klingende Dubliner Gesellschaft AFEX Markets Europe Limited über eine solche Erlaubnis. Womit der Verdacht eines Identitätsmissbrauchs nahe liegt.

Die Bafin habe außerdem Informationen vorliegen, dass unbekannte Personen die gefälschte E-Mail-Adresse [email protected] nutzen, um potenzielle Opfer um ihr Geld zu bringen. Die Betrüger fordern Verbraucher in E-Mails dazu auf, personenbezogene Daten wie Namen, Personalausweis- und Steuernummer anzugeben. Hintergrund seien angebliche Investitionen in „Crypto-Forex-Aktien“. Verbraucher sollten keinesfalls darauf eingehen, mahnt die Aufsicht.

Mit fremden Federn geschmückt: Finanzgeschäfte unter geklautem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet. Teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten – im vergangenen Jahr war etwa der Maklerpool Netfonds von einem solchen Betrugsfall betroffen.

Ins Visier der Bafin geraten ist dabei die Website weltweitsparen.com. Bislang unbekannte Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis der Bafin Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber vertreten nicht die GF German Finance GmbH – es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Investoren können über die Website Geldanlagen in Aktien, Edelmetallen, Flüssiggas und Immobilien sowie Sparpläne mit ETFs tätigen. Auch Baufinanzierungen gehören zum Repertoire der Betrüger.

Ebenso die in Frankfurt am Main ansässige dwins GmbH, die unter der Website Finanz-Guru.com auftritt, wurde jüngst Opfer eines Identitätsdiebstahls. Unbekannte versuchen sich für das Unternehmen auszugeben und betreiben eine Website unter dem Namen Finanz-Guru.com. Die beiden Internetadresse haben jedoch nichts miteinander zu tun, warnt die Ansicht.

Genauso hat es die in Düsseldorf ansässigen Invinco GmbH erwischt. Unbekannte bieten unter dem Namen der Firma auf der Website nvincogmbh.de eine Handelsplattform für Aktien, Devisen, Rohstoffe, Indizes und Kryptowerte an.

Auch die Betreiber der Website asset-allokation.com möchten den Anschein erwecken, jemand anders zu sein, als sie sind. Die Internetseite wirke so, als ob es sich um die Seite der Asset Allocation Vermögensanlagen – Consulting handele. Das sei jedoch nicht der Fall, betont die Aufsicht.



Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Besonders unerlaubte Geschäfte mit Festgeldkonten florierten im Mai. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die möglicherweise Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Unbekannte Betreiber der angeblichen Handelsplattform für Kryptowerte forta-finanzen.com

Euro-Optizins GmbH & Co. KG , Betreiber der Website euro-optizins.de



IFS Schweden , Betreiber der Website ifs-schweden.com/de



, Betreiber der Website Erste Investment Gruppe , Betreiber der Website erstin-grp.com



, Betreiber der Website Unbekannte Betreiber der Website westen-invest.de

Unbekannte Betreiber der Website apollo.expert

CopyBank, Betreiber der Website copybank.com



Betreiber der Website Bridgewater Associates (UK) Limited, Betreiber der Website rcebanque.company



Betreiber der Website Tradex-AI LTD , Betreiber der Website tradex-ai.com



, Betreiber der Website Citytrade PLC , Betreiber der Website citytrade.group

, Betreiber der Website Unbekannte Betreiber der Website deluxeroyals.com.

EuTradergo , Betreiber der Website eutradergo.io



, Betreiber der Website RPM-Pros, Betreiber der Website rpm-pros.com



>> Hier findest du die schlimmen Fingern aus dem April 2023