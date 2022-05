Altersvorsorge Unter 30-Jährige wollen bAV

Nur 28 Prozent der Bundesbürger sehen den Arbeitgeber bei der Absicherung im Alter mit in der Verantwortung. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Civey unter 2.500 Personen im Auftrag des Lebensversicherers LV 1871 hervor.

Mit 76 Prozent geben die meisten der Befragten an, dass die Verantwortung für die Altersvorsorge und finanzielle Unabhängigkeit im Alter bei jedem selbst liegt. Diese Ansicht vertreten mit 85 Prozent insbesondere die Angehörigen der Generation 65+.

Anders sieht es bei den jüngeren Befragten aus. Mit 43 Prozent sehen vergleichsweise viele der 18- bis 29-Jährigen den Arbeitgeber in Sachen Altersvorsorge in der Pflicht. „Wer seine Mitarbeiter auf dem heutigen Arbeitsmarkt längerfristig binden will, sollte eine attraktive bAV anbieten“, rät LV 1871 Personalleiter Thomas Krüer.