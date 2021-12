Krise sorgt für Unsicherheit Unter 30-Jährige wollen mehr Geld sparen

Nebenjobs werden gestrichen, befristete Verträge nicht verlängert, Ausbildungszusagen platzen: Für viele unter 30-Jährige bringt die Pandemie finanzielle Einbußen mit sich. Das sorgt für Ängste, zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar im Auftrag der Postbank. Befragt wurden 1.000 Bundesbürger ab 16 Jahren. Demnach sorgen sich zwei von drei 16- bis 29-Jährigen (66 Prozent) um ihr Einkommen – im Bundesdurchschnitt über alle Altersgruppen hinweg sind es 57 Prozent.

Jeder Zweite der unter 30-Jährigen befürchtet sogar, dass er Schulden machen muss. Zum Vergleich: In Deutschland rechnen damit insgesamt 41 Prozent. „Oft sind junge Menschen die Ersten in einem Betrieb, denen bei einer wirtschaftlichen Schieflage gekündigt wird“, sagt Frank Kuczera von der Postbank. Zudem stellten Unternehmen angesichts der Krise und der unsicheren Wirtschaftsentwicklung weniger neue Mitarbeiter ein.

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Einstellung der jungen Menschen zu Geld aus. Vor der Pandemie gab noch jeder Zweite der unter 30-Jährigen an, Geld am liebsten für ein schönes Erlebnis mit Erinnerungswert auszugeben, etwa für Urlaub oder einen Besuch im Restaurant. Dieser Wert ist auf 37 Prozent abgesackt.

Nur jeder Vierte bezeichnete dagegen vor Corona den Besitz von Geld als Glück bringend. Nun sind es 34 Prozent. Entsprechend wichtig ist es den jungen Menschen zu sparen. Der Anteil derer, die Rücklagen bilden, ist unter den 16- bis 29-Jährigen mit 95 Prozent im Vergleich aller Altersgruppen am höchsten. Der Durchschnitt liegt bei 83 Prozent.

Zudem will fast jeder Zweite der unter 30-Jährigen wegen der Pandemie mehr sparen. „Die ungewisse Zukunft der jungen Menschen spiegelt sich deutlich in ihrer Einstellung zum Sparen wider“, so Kuczera. Trotz angespannter finanzieller Situation planten die meisten, Geld zurückzulegen und sich so ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen.