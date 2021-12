Redaktion 06.12.2016 Lesedauer: 1 Minute

Unter der Leitung von Gabriela Filipek Hiscox eröffnet Niederlassung in Frankfurt

Der Spezialversicherer Hiscox baut sein Vertriebsnetz um einen weiteren Standort in Frankfurt am Main aus. Ein vierköpfiges Team um Leiterin Gabriela Filipek soll sich vor Ort um den Vertrieb an Privat- und Geschäftskunden kümmern.