Analyse von Morningstar Diese 10 Aktien sind unterbewertet

Logo von Blackrock | Foto: Imago Images / Imagebroker

„Der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, verzeichnet weiterhin beeindruckende Zuflüsse, insbesondere angesichts der Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten. Trotz der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens hat die Aktie in diesem Jahr gelitten. Sie ist im Vergleich zu unserer Fair-Value-Schätzung von 930 US-Dollar um 33 Prozent unterbewertet“, schreiben Morningstar-Experten.

Morningstar-Stratege Gregg Warren sagt über Blackrock: „Ein expandierender ETF-Markt, verbesserte aktive Fondsangebote, die Einführung von ESG-Investments, ein verstärktes Engagement in Multi-Asset- und alternativen Investments und anhaltende technologische Bemühungen sollten das Wachstum vorantreiben. Zwar macht der Rückgang der Gebühren und andere Probleme in der Branche dem Unternehmen zu schaffen. Doch in den nächsten fünf Jahren erwarten wir bereinigte operative Margen in einer Spanne von 44 bis 46 Prozent, verglichen mit 44,4 Prozent im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021.“