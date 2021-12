Andreas Harms 24.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Untergang zieht immer Der Chart of Doom zum Selberbauen

Ein einziger Chart versetzt die ach so auf- und abgeklärte Börsenwelt in eine ganz allgemeine Verunsicherung. Dabei ist es ganz einfach, so ein Ding zu bauen. Wir zeigen, wie das geht.