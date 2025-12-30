Wie stehen Deutschlands Unternehmen zur Rentenreform der Bundesregierung? Wie schätzen sie die Konjunkturlage im kommenden Jahr ein? Das untersuchte Kreditversicherer Atradius.

Manager deutscher Unternehmen befürworten eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Die Rente mit 70 lehnen sie hingegen ab.

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen lehnt eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ab. Das zeigt eine Umfrage des Kreditversicherers Atradius unter mehr als 470 Firmen. Knapp 58 Prozent der Befragten halten eine Rente mit 70 für nicht sinnvoll, nur 15 Prozent befürworten ein späteres Renteneintrittsalter.

Die Unternehmen sehen andere Maßnahmen als wirksamer an: 70 Prozent bevorzugen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Etwas mehr als 64 Prozent sprechen sich für steuerfreies Zusatzeinkommen im Rahmen der Aktivrente aus.

Knapp 46 Prozent befürworten eine Erwerbstätigenversicherung, die auch Selbstständige und Beamte einschließt. Rund 33 Prozent halten die Abschaffung von Sonderregelungen wie der abschlagsfreien Rente mit 63 für die sinnvollste Maßnahme.

Pessimistische Konjunkturerwartungen

Die Umfrage offenbart eine getrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft: Jede vierte Firma erwartet, dass sich die Konjunktur 2026 im Inland verschlechtert. Knapp 50 Prozent gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage überhaupt nicht verändert.

67,2 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einem Anstieg der Firmenpleiten im kommenden Jahr, nur 2,7 Prozent erwarten einen Rückgang der Insolvenzen.

Bürokratieabbau und Senkung der Energiekosten

Als wichtigste Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland nannten die Befragten Bürokratieabbau (73,1 Prozent), Senkung der Energiekosten (69,7 Prozent), Steuererleichterungen (48,3 Prozent) und politische Stabilität (46,2 Prozent).

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Trotz der schwachen Konjunktur planen 71,3 Prozent der Unternehmen im nächsten Jahr keine Stellen zu streichen, nur 8,2 Prozent werden Arbeitsplätze abbauen. 29,3 Prozent wollen neue Mitarbeiter einstellen. Eine Massenverlagerung der Produktion ins Ausland findet nicht statt: 77,4 Prozent der Unternehmen haben keine entsprechenden Pläne, nur 9,5 Prozent erwägen dies.

Vertrauen in die Bundesregierung sinkt

Das Vertrauen in die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist gering: 40,5 Prozent der Befragten gaben an, dass es sich seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz verringert habe. Für 43 Prozent hat sich nichts verändert, nur 16,5 Prozent verzeichnen ein erhöhtes Vertrauen.

Die Umfrage wurde im November 2025 unter mehr als 470 Unternehmen aus verschiedenen Branchen durchgeführt, darunter Automotive, Bauwirtschaft, Chemie, IT und Maschinenbau. Die Jahresumsatzspanne reicht von unter 5 Millionen bis über eine Milliarde Euro, die Beschäftigtenzahl liegt zwischen unter 100 und mehr als 1.500.

Allerdings macht Atradius keine Angaben dazu, welche Funktionsträger innerhalb der Unternehmen befragt wurden (Geschäftsführung, Finanzvorstände, Abteilungsleiter). Diese methodische Information fehlt für eine vollständige Einordnung der Studienergebnisse.