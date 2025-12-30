Unternehmen-Umfrage: Aktivrente ja, Rente mit 70 nein
Die Mehrheit der deutschen Unternehmen lehnt eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ab. Das zeigt eine Umfrage des Kreditversicherers Atradius unter mehr als 470 Firmen. Knapp 58 Prozent der Befragten halten eine Rente mit 70 für nicht sinnvoll, nur 15 Prozent befürworten ein späteres Renteneintrittsalter.
Die Unternehmen sehen andere Maßnahmen als wirksamer an: 70 Prozent bevorzugen eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Etwas mehr als 64 Prozent sprechen sich für steuerfreies Zusatzeinkommen im Rahmen der Aktivrente aus.
Knapp 46 Prozent befürworten eine Erwerbstätigenversicherung, die auch Selbstständige und Beamte einschließt. Rund 33 Prozent halten die Abschaffung von Sonderregelungen wie der abschlagsfreien Rente mit 63 für die sinnvollste Maßnahme.
Pessimistische Konjunkturerwartungen
Die Umfrage offenbart eine getrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft: Jede vierte Firma erwartet, dass sich die Konjunktur 2026 im Inland verschlechtert. Knapp 50 Prozent gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage überhaupt nicht verändert.
67,2 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einem Anstieg der Firmenpleiten im kommenden Jahr, nur 2,7 Prozent erwarten einen Rückgang der Insolvenzen.
Bürokratieabbau und Senkung der Energiekosten
Als wichtigste Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland nannten die Befragten Bürokratieabbau (73,1 Prozent), Senkung der Energiekosten (69,7 Prozent), Steuererleichterungen (48,3 Prozent) und politische Stabilität (46,2 Prozent).
Trotz der schwachen Konjunktur planen 71,3 Prozent der Unternehmen im nächsten Jahr keine Stellen zu streichen, nur 8,2 Prozent werden Arbeitsplätze abbauen. 29,3 Prozent wollen neue Mitarbeiter einstellen. Eine Massenverlagerung der Produktion ins Ausland findet nicht statt: 77,4 Prozent der Unternehmen haben keine entsprechenden Pläne, nur 9,5 Prozent erwägen dies.
Vertrauen in die Bundesregierung sinkt
Das Vertrauen in die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist gering: 40,5 Prozent der Befragten gaben an, dass es sich seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz verringert habe. Für 43 Prozent hat sich nichts verändert, nur 16,5 Prozent verzeichnen ein erhöhtes Vertrauen.
Die Umfrage wurde im November 2025 unter mehr als 470 Unternehmen aus verschiedenen Branchen durchgeführt, darunter Automotive, Bauwirtschaft, Chemie, IT und Maschinenbau. Die Jahresumsatzspanne reicht von unter 5 Millionen bis über eine Milliarde Euro, die Beschäftigtenzahl liegt zwischen unter 100 und mehr als 1.500.
Allerdings macht Atradius keine Angaben dazu, welche Funktionsträger innerhalb der Unternehmen befragt wurden (Geschäftsführung, Finanzvorstände, Abteilungsleiter). Diese methodische Information fehlt für eine vollständige Einordnung der Studienergebnisse.