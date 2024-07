Mergers and Acquisitions (M&A) gewinnen für den Mittelstand an Bedeutung, denn sie ermöglichen ihm Wachstum, Wettbewerbsvorteile und Skaleneffekte. Auch beim Zugang zu neuen Märkten oder der Suche eines Nachfolgers können M&A-Deals ein vielversprechender Weg sein. Das haben mittlerweile zwar viele mittelständische Betriebe in Deutschland erkannt.

Aber acht von zehn Entscheidern, die sich für einen Verkauf des Unternehmens oder eine Fusion entscheiden, haben keine durchdachte Strategie. Die Folge: Potenzielle Investoren und Käufer wissen nicht, was sie mit dem Zielunternehmen anfangen sollen. Eine Strategie ist somit die Voraussetzung, damit sich ein potenzieller Investor ein Bild von der Zukunft der Firma machen kann.