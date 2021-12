Unternehmens-Porträt AB - Unternehmen im Überblick

Wir bieten hierfür ein breites Spektrum an Anlagestrategien passend zu ihrer Risikobereitschaft und ihren Ertragszielen. Unser Netzwerk aus Analysten und Portfoliomanagern verbindet langjährige Erfahrung und Expertise in Aktien- und Anleihen-Portfolios, Alternativen und Multi-Asset-Strategien in nahezu allen Märkten – international, regional und lokal. AB bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit an und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 480 Milliarden US-Dollar - davon über 50 Milliarden U-Dollar in Publikumsfonds in Luxemburg (Stand Juni 2014). Wir streben nach innovativen Investmentansätzen, um so Kundenziele und Veränderungen an den Märkten im Einklang zu halten – und danach, unseren Kunden den Vorsprung zu sichern, zu wissen, was als nächstes kommt.