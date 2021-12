Unternehmens-Porträt Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management ist der exklusive Manager der Bellevue Funds (Lux) SICAV und eine 100%-Tochtergesellschaft der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Sie wurde 1993 gegründet und zählt heute mit Kundenvermögen von EUR 10.4 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen der Schweiz.

Bellevue verfügt über ein breit diversifiziertes Produktangebot im Bereich Healthcare: Seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt ist die am Stoxx Europe 600 gelistete Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG. Zusätzlich bietet Bellevue Luxemburger Anlagefonds mit Fokus auf Medizinaltechnik & Services, Biotechnologie, Generika und Healthcare Asien an und ist damit einer der grössten Healthcare-Investoren in Europa.

Weitere Schwerpunkte umfassen Luxemburger Anlagefonds mit Fokus auf strukturelle Wachstumschancen in ausgewählten aufstrebenden Märkten wie etwa Afrika sowie Portfolios, die in börsennotierte familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen investieren. In der Verwaltung von Unternehmerwertefonds gehört Bellevue Asset Management zu den Pionieren. Erfolgreiche Multi-Asset-Strategien runden das Angebot ab. Mit der Übernahme von StarCapital AG in 2016 konnte das Angebot um globale Aktien- und Rentenstrategien sowie gemischte Anlagen und eine differenzierte Familie von ETF-Strategien erweitert werden.