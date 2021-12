Unternehmens-Porträt Franklin Templeton Investments Anlagechancen mit einem führenden „Global Player“

Um in einem globalen Umfeld und im Wettbewerb erfolgreich zu sein, haben wir eine globale Denkweise entwickelt. Allerdings geht es bei uns nicht um eine Patentlösung für alle Fragen – wir verstehen den einzelnen Anleger in jedem spezifischen Markt, in dem wir Dienstleistungen anbieten. Wir handeln lokal, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, und denken global, um die beste Möglichkeit dafür zu finden.Mit seiner globalen Reichweite kann Franklin Templeton Investments seine Investment-Expertise den Kunden in aller Welt anbieten, egal wo sie leben.Ein globales Unternehmen.- 879 Milliarden USD verwaltetes Vermögen- Über 24 Millionen gebührenpflichtige Konten von Anteilsinhabern- Über 9.000 Mitarbeiter, davon mehr als 50% außerhalb der USA (2)- Anteilsinhaber in Über 150 Ländern- Büros in 35 LändernNeben der Erweiterung unserer Unternehmensstandorte, der Research-Kapazitäten vor Ort und des globalen Handelsnetzwerks bauen wir ständig unsere lokale Präsenz an den einzelnen Märkten aus. Wir sind ein bedeutender Akteur der inländischen Fondsmanagement-Branche in so unterschiedlichen Ländern wie Australien, Brasilien, China, Indien, Korea Malaysia und Großbritannien.Die besondere Multi-Manager-Struktur von Franklin Templeton Investments vereint das spezialisierte Know-how von drei Investmentmanagement-Unternehmen von Weltklasse – Franklin, Templeton und Mutual Series.Zusammen bieten sie eine umfassende Palette von Kern- und Spezial-Investmentlösungen für internationale Kunden.Jede unserer Portfoliomanagement-Firmen arbeitet unabhängig, stützt sich auf ihr eigenes Research und hält an ihren einzigartigen Investment-Disziplinen fest, auf denen ihr Erfolg beruht.- Führend bei Anleihen und einer der grössten Manager von Kommunalobligationen/steuerbefreiten Anleihen in den USA- Anerkannt wegen seiner Aktien- und Branchenfonds im Growth-Stil- Pionier bei globalen Investments und in den Emerging Markets- Ein langfristiger, werorientierter Bottom-up-Ansatz- Deep-value-Fondsmanager mit Expertise in notleidenden Wertpapieren und Übernahmearbitrage- Pro-aktiver Investor, handelt wie Eigentümer von Unternehmen- Echte Diversifikation, keine DuplizierungDa unsere Management-Teams unabhängig und nach stark unterschiedlichen Investment-Ansätzen arbeiten, gibt es bei unseren Fonds nur eine geringe Anzahl von gemeinsamen Portfolio-Beteiligungen. Kauft zum Beispiel ein Anleger Anteile eines Aktienfonds von Franklin und eines Aktienfonds von Mutual Series, so wird er normalerweise nur einen geringen Prozentsatz von Aktien finden, die von beiden Portfolios gehalten werden.Franklin Templeton Investments sucht seit 65 Jahren Anlagemöglichkeiten und hält dabei die folgenden Grundsätze ein: Folge nicht der Masse. Kaufe, wenn die Märkte am Boden liegen. Jage nach Substanz und Schnäppchen. Suche weltweit. Prüfe jede Anlage nach strengen Kriterien. Mit diesen Grundsätzen konnten wir einen beneidenswerten Performance-Rekord aufbauen, die Finanzziele von Millionen von Anlegern erreichen, und Franklin Templeton wurde so zu einem der grössten und hoch angesehenen Investment-Unternehmen weltweit.Franklin Resources, Inc. mit Unternehmenssitz in San Mateo, Kalifornien, ist die Dachgesellschaft verschiedener Tochtergesellschaften, die zusammengefasst als Franklin Templeton Invesments bezeichnet werden. Unsere Stammaktie wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol BEN gehandelt und ist im Standard & Poor’s 500 Index enthalten.Das Investment Management ist unser Kerngeschäft; unsere Erträge generieren wir vorwiegend aus dem Investment-Management und ähnlichen Dienstleistungen. Wir profitieren unverändert von der Streuung der von uns gemanagten Vermögenswerte je nach Marke, Art des Kunden, Zielen und geografischer Region. Ein beträchtlicher Teil unseres Geschäfts wird außerhalb der USA generiert. Die außerhalb der USA erzielten langfristigen Umsätze beliefen sich für die zum 30. September 2013 endende 12-Monatsperiode auf 51% der gesamten langfristigen Umsätze.Franklin Resources ist kapitalstark und nur minimal verschuldet. Am 30. September 2013 verfügten wir über liquide Mittel und Investments von 7,3 Mrd. USD. Tatsächlich glänzt Franklin Resources, Inc. Mit einer der stärksten Bilanzen von börsennotierten Unternehmen dieser Branche. Das Unternehmen hat über Kapitalmärkte und Bankfazilitäten Zugang zu reichlich Liquidität.Dank unserer stets soliden operativen Ergebnisse und unseres soliden Kapitaleinsatzes werden unsere Kredite von Standard & Poor’s und von Moody’s mit Investment Grade bewertet. Standard & Poor’s hob das langfristige und kurzfristige Rating von Franklin Resources, Inc. im Oktober 2008 auf AA- und A-1+ an – die höchste Bewertung, die je ein Unternehmen in der Vermögensverwaltung erhalten hat. Moody’s vergab A1 bzw. P-1 als langfristiges und kurzfristiges RatingDieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines Franklin Templeton Investment Funds. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Sämtliche erwähnten Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.Stand: 30. DEZEMBER 2013(1)Quelle: Lipper FMI–Thomson Reuters, Stadn: 30. September 2013. Langfristige, Retail-, Cross Border-Fonds (ausgenommen ETFs und Trackers), die international verkauft werden.(2) Stand: 30. September 2013.