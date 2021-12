Unternehmens-Porträt Lombard Odier Investment Managers

Die unabhängige Struktur von Lombard Odier Investment Managers ermöglicht es, uns zu 100 Prozent auf unsere Kunden anstatt auf Anteilseigner zu konzentrieren. Dabei können wir – dank unserer Größe und Spezialisierung – flexibel auf Entwicklungen an den Märkten reagieren. Unsere 118 Anlageexperten verfügen durchschnittlich über 15 Jahre Erfahrung in der Branche. Wir beschäftigen über 300 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen in der ganzen Welt. Es erfordert Expertise und Erfahrung, Investitionschancen erfolgreich zu nutzen, die sich durch Marktverschiebungen eröffnen. Wir sind überzeugt, dass hierfür langfristig unabhängiges Denken und eine fachmännische Herangehensweise vonnöten sind. Deshalb konzentrieren wir uns nur auf Anlagestrategien, mit denen wir unserer Überzeugung nach echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Unsere Strategien lassen sich in vier Gruppen einteilen:- Smart Beta- High Conviction- Absolute Return- Multi-Asset

Für jede Strategie haben wir ein unabhängiges Anlageteam. Dank dieser außergewöhnlichen Struktur können unsere Teams ihre speziellen Kenntnisse und Expertise im Anlagebereich voll ausschöpfen, während sie gleichzeitig auf übergreifende Unterstützung durch unsere breitere Anlageplattform zurückgreifen können. Dieser Ansatz schafft spezialisierte Teams mit umfassender Expertise und einem klaren Schwerpunkt auf risikobereinigte Gewinne. Wir streben größtmögliche Transparenz bei den Ertragsquellen an, indem wir Alpha und Beta trennen. Unserer Auffassung nach sollte das Beta systematisch, kosteneffizient und stark skalierbar sein, während das Alpha unabhängig sein und echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen sollte.