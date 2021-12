Unternehmens-Porträt Standard Life Investments

Das Investmenthaus Standard Life Investments beschäftigt in der Firmenzentrale in Edinburgh mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist darüber hinaus in wichtigen Finanzmetropolen wie Hong Kong, London, Frankfurt, Peking, Boston Montreal, Sydney, Dublin, Paris und Seoul vertreten. Weltweit verwaltet Standard Life Investments inzwischen mehr als 317 Milliarden Euro an Vermögenswerten.

Das Unternehmen verfügt über eine große Expertise in den wichtigsten Anlageklassen und investiert u.a. in Aktien, Anleihen, Immobilien, Multi-Asset-Lösungen und Absolut-Return-Strategien. In Europa verwaltet Standard Life Investments Vermögenswerte für eine Vielzahl institutioneller und Wholesale-Kunden, zu denen Behörden, Unternehmen, Stiftungen, Versicherungen und Fondsvermittler gehören. Standard Life Investments ist seit über zehn Jahren am deutschen Markt tätig und bietet insgesamt 25 Publikumsfonds an, die über die führenden Plattformen erhältlich sind.



Standard Life Investments manages assets of approximately £245.9 billion* on behalf of over five million customers:







*Exchange rate on this day was £1=$1.559250, £1=€1.288583





Geschäftsprofil und Strategie

Die Stärke des Investmentlösungsangebots von Standard Life Investments basiert auf der auf Veränderungen fokussierten Anlagephilosophie „Focus on Change“, dem disziplinierten Risikomanagement und einer Unternehmenskultur, in der alle Mitarbeiter nach einem optimal durchgeführten Anlagegeschäft streben.

Ein robuster Anlageprozess und die Qualität der Mitarbeiter von Standard Life gewährleisten zudem positive Investmentrenditen. Standard Life Investments entwickelt eine Vielzahl von Rendite-Risiko-Profilen, die zu den unterschiedlichen Bedürfnissen der institutionellen und Wholesale-Kunden in Europa passen. Zudem besitzt das Investmenthaus über eine langjährige Branchenexpertise und über mehrere Investmentzyklen und Marktlagen hinausreichende Anlageerfahrung.