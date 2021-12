Unternehmens-Porträt UBS Asset Management

Ihr Partner für Ihre Anlageziele



In einer zunehmend komplexen und vernetzten Welt sind passende Lösungen für die eigenen Anlageziele nicht immer einfach zu finden.



UBS Asset Management ist global präsent und vor Ort in Ihrer Nähe. Auf Basis unserer umfassenden Anlageerfahrung und -kompetenz suchen wir Antworten auf Ihre Fragen zur Vermögensanlage. Im Dialog mit Ihnen finden wir eine geeignete Lösung für Sie.



Was Sie von uns erwarten können:



Ideen und Anlagekompetenz



Unsere Teams vertreten ihre eigenen Ansichten und Philosophien, verfolgen aber ein gemeinsames Ziel: Ihnen Zugang zu den besten Anlage-Ideen und zu einer erstklassigen Anlageperformance zu bieten.



Rund um den Globus



Dank unserer weltweiten Präsenz sind wir in allen relevanten Märkten für Sie vor Ort.



Ganzheitliche Perspektive



Im Dialog mit Ihnen bauen wir auf unsere umfassende Investmentkompetenz. Wir wollen Ihnen fundierte Entscheidungen für Ihre Vermögensanlage ermöglichen.



Lösungsorientiertes Denken



Antworten auf Ihre Fragen zur Vermögensanlage zu finden und eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu bieten, das steht für uns im Mittelpunkt.



Unser Angebot



Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.



Zahlen und Fakten*



• UBS ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt – UBS Asset Management ist ein Teil davon.

• Wir gehören zu den führenden Fondshäusern Europas und Asiens und sind der größte Fondsanbieter in der Schweiz.*

• Außerdem gehören wir zu den weltweit größten Verwaltern von Dachhedgefonds und Immobilienanlagen.

• Anleger vertrauen uns: Wir verwalten rund 597 Mrd. Euro für unsere Kunden.

• Über 2.300 Mitarbeiter arbeiten in 22 Ländern. Unsere wichtigsten Standorte sind in Chicago, Frankfurt, Hartford, Hongkong, London, New York, Singapur, Sydney, Tokio und Zürich.



*Quelle: Morningstar/Swiss Fund Data Swiss Promoters report (per 31. Dezember 2015)



Stand: 31. Dezember 2015