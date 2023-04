Muzinich-Manager meint Unternehmensanleihen aus Schwellenländern – Wiedereinstieg lohnt sich

Nach einem starken Jahresauftakt für alle Kreditmärkte und der Hoffnung auf ein Ende des aktuellen Zinserhöhungszyklus ist die Volatilität zurückgekehrt. Obwohl noch unklar ist, wie sich das globale Wirtschaftswachstum entwickeln wird, sind die Aussichten für die Schwellenländer positiv. So prognostiziert der IWF, dass die Schwellenländer sogar den Hauptbeitrag zum globalen Wachstum im Jahr 2023 leisten werden

Erholt sich China?

Im vergangenen Jahr litt China unter einer Reihe von Problemen, darunter die Null-Covid-Politik, Turbulenzen im Immobiliensektor und zunehmende geopolitische Spannungen. Sie alle wirkten sich stark auf das Wachstum aus. Mittlerweile hat sich das Land von seiner Null-Covid-Politik verabschiedet, und die Regierung hat ihre Politik gegenüber dem Immobiliensektor geändert. So bezeichnete Chinas Vizeministerpräsident Liu He die Immobilienbranche als eine Säule der chinesischen Wirtschaft. Man erwäge neue Maßnahmen zur Verbesserung der Vermögenswerte dieses Sektors. Das lässt sich zum einen daran ablesen, dass sich die Finanzkanäle geöffnet haben. Zum anderen lässt sich beobachten, dass staatlich garantierte Anleihen, Börsengänge sowie Emissionen hochverzinslicher chinesischer Immobilien in US-Dollar zunehmen.

Die Wiederbelebung der Wirtschaft dürfte der dringend benötigte Impuls für China sein. Privathaushalte haben mittlerweile ein Sparguthaben von rund 20 Billionen Chinesischen Yuan angesammelt. Dieses Guthaben dürfte erneut in die Wirtschaft fließen und Sektoren wie Tourismus, Konsumgüter, Dienstleistungen sowie Immobilien stützen.



Chancen jenseits von China

Warren Hyland © Muzinich & Co.

Allerdings dürfte die Wachstumsstory der Schwellenländer über China hinausgehen. Gemäß unserer Wirtschaftsanalyse könnten die Philippinen, Malaysia und Indonesien um circa 5 Prozent und Thailand um etwa 4 Prozent wachsen. Der relativ milde Winter in Europa hat dazu geführt, dass die Energie- und Gaspreise niedriger als erwartet ausgefallen sind. Im Nahen Osten und in Europa könnten einige Ratings hochgestuft werden, und in Ländern wie Ungarn und der Tschechischen Republik könnten die Zinsen sinken.

Das Geheimrezept für Schwellenländer lautet Diversifizierung. Schwellenländer-Investments ermöglichen Investoren ein Engagement in rund 50 Ländern, die unterschiedliche Phasen des Wirtschaftszyklus durchlaufen. Innerhalb des Universums der Unternehmensanleihen bieten sie eine breite Palette von Sektoren und Branchen. Da Investment-Grade- und High-Yield-Anlagen in einer Anlageklasse gemischt sind, können Investoren auch von hochverzinsten Anlagen (die weniger zinsempfindlich sind) in Investment-Grade-Anlagen umschichten, wenn das Ende der Zinserhöhungen im Westen erreicht ist.

Während man im vergangenen Jahr noch Indien gegenüber China den Vorzug gab, lassen sich angesichts des vorausgesehenen chinesischen Wachstums allmählich Chancen bei chinesischen Krediten mit höherer Qualität in Industrie- und Finanzwerten erkennen.

2022 haben wir aufgrund des zunehmenden geopolitischen Risikos Osteuropa-Anlagen reduziert und uns dem Nahen Osten zugewandt. Angesichts der erheblich gestiegenen Bewertungen sehen wir dort nun in Bereichen wie Banken und Transportlogistik bessere relative Wertchancen. Daher rotieren unsere Portfolios vorsichtig auch wieder in die Region Osteuropa.

Während der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiterhin wütet, lassen sich verhältnismäßig attraktive Möglichkeiten im Sektor alternativer Energieversorger in Lateinamerika sowie in ausgewählten Frontier/African Markets beobachten. Aufgrund des wiedereröffneten Handels in China könnte auch der asiatisch-pazifische Raum mit Gebieten wie Macau und Thailand sowie Sektoren wie die Luftfahrt interessant werden.

Mit Blick auf das Kreditrisiko befürworten wir bei anhaltender Volatilität und der angespannten Finanzlage jedoch insgesamt einen Ansatz, der Emittenten besserer Qualität bevorzugt und Frontier Markets meidet.

Der Wahlkalender könnte im weiteren Verlauf des Jahres in Ländern wie der Türkei einige Chancen bieten – falls der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan die für den 15. Mai angesetzten Parlamentswahlen verliert.

Zahlungsausfälle auf dem Höhepunkt?

Die Unternehmen der aufstrebenden Volkswirtschaften haben ebenso wie ihre Pendants in den Industrieländern unter der Pandemie und den darauf folgenden makroökonomischen Turbulenzen gelitten. Regionen wie Osteuropa und Asien litten zusätzlich unter dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie der chinesischen Immobilienkrise.

Wir gehen davon aus, dass die Ausfälle bei Hochzinsanleihen in den Schwellenländern bis 2023 auf ihren langfristigen Durchschnitt von 3 Prozent zurückgehen werden. Maßnahmen wie die Umkehr der Null-Covid-Politik und die Stärkung des chinesischen Immobiliensektors dürften das unterstützen. Der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika dürften dagegen von den günstigen Rohstoffmärkten profitieren – denn Investoren suchen nach Alternativen zu Russland.

Chancen bei Strategien mit kurzer und normaler Duration

Im vergangenen Jahr ist viel Kapital aus Schwellenländern abgeflossen. Doch die Tail-Risiken, die 2022 dominierten, kehren sich um. Es zeichnet sich nun ein robustes technisches Umfeld mit wiedereinsetzenden Kapitalzuflüssen ab. Hinzu kommt, dass ein weiteres Jahr mit negativem Nettoangebot erwartet wird. Diese Faktoren sorgen für einen starken technischen Rahmen.

Da viele Anleihen unter Nennwert notieren, können Investoren mit Strategien für kurze Laufzeiten bereits versuchen, Kapitalgewinne zu erzielen. Schließlich nähern sich Anleihen zum Ende ihrer Laufzeit ihrem Nominalwert an (Pull-to-par-Effekt). Kurzlaufende Anleihen sind zudem vergleichsweise wenig volatil.



Über den Autor:

Warren Hyland ist Portfoliomanager beim auf Anleihen speziaslisierten Vermögensverwalter Muzinich & Co.