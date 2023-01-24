Experten im Wartemodus Unternehmensanleihen bieten 2023 bessere Einstiegsgelegenheiten

Victor Verberk, Sander Bus und Jamie Stuttard von der Anlagegesellschaft Robeco rechnen mit einer größeren Ausfallquote bei Unternehmensanleihen mit geringer Bonität. Deshalb punkten bei den Experten aktuell Strategien, die auf Schuldner mit besserer Kreditwürdigkeit ausgerichtet sind. Warum Anleger dennoch geduldig sein sollten, erklärt das Trio hier.

Silbermöwen warten am Strand auf zurückkehrende Krabbenkutter: Trotz vorsichtigem Optimismus ist es laut Victor Verberk, Sander Bus und Jamie Stuttard von der Investmentgesellschaft Robeco zu früh, um offensiv in Hochzinsanleihen zu investieren.

Rezession in den USA und Europa wahrscheinlich, China an anderem Punkt im Zyklus

Zinsen erreichen in einem Zinsanhebungszyklus, der letztlich in einer Rezession mündet, typischerweise ihren Höchststand vor den Credit-Spreads, konkret etwa zum Zeitpunkt der vorletzten Leitzinsanhebung in den USA.

Wir dürften uns in der Talsohle zwischen den beiden Gipfeln befinden. Zinsen sinken und könnten in einigen Ländern ihren Höchststand bereits hinter sich haben, während die Inflation aktuell nachlässt. Auch die Credit-Spreads sind seit Mitte Oktober stark zurückgegangen. Sie dürften sich aber wieder ausweiten, wenn Marktteilnehmer beginnen, mit einer Rezession zu rechnen, die die Solidität der Unternehmen beeinträchtigen würde.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Angesichts des wachsenden Angebots europäischer Staatsanleihen erwarten wir eine weitere Einengung der Euro-Swap-Spreads. Da die Swap-Spreads einen großen Teil der gesamten Credit-Spreads bei Euro-Investment-Grade-Anleihen ausmachen, halten wir eine moderate Long-Position an den Euro-Investment-Grade-Märkten für angemessen. Weit vorsichtiger sind wir mit Blick auf die aktuelle Position im Zinszyklus hingegen bei Marktsegmenten mit engen Spreads.