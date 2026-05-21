Hochwertige Unternehmensanleihen, CLOs und Multi-Asset-Strategien gewinnen an Bedeutung, wenn Anleger Stabilität und laufende Erträge suchen, so die Analysten von BlackRock.

Manuela Sperandeo,

Co-Head of iShares, Europe

Die Duration scheint heute zur Diversifizierung weniger verlässlich zu sein. In unseren 13 Umfragen seit November gaben Kunden aus der EMEA-Region durchweg an, dass sie eine Reduzierung ihrer Allokation in US-Staatsanleihen anstreben – und zwar unabhängig von ihrer Risikobereitschaft. Inzwischen teilen sie uns mit, dass regelmäßige Erträge für sie zunehmend ein Portfolioziel darstellen.1

Bei Anleihen zählt aus unserer Sicht heute weniger die Duration als die regelmäßigen Erträge. Letztere bleiben der wichtigste Renditetreiber bei Anleihen, während die Kursentwicklung die Rendite in den letzten Jahren unter dem Strich geschmälert hat.

Dabei konzentrieren wir uns auf Ertragsquellen mit hoher Qualität, Diversifizierungspotenzial und soliden Fundamentaldaten. Unseres Erachtens ist es sinnvoll, aus einer Multi-Asset-Perspektive in Ertragsstrategien zu investieren:

Bei Anleihen sind wir bestrebt, die Duration mithilfe von Produkten mit fester Laufzeit wie iBonds zu steuern.

Bei Unternehmensanleihen bevorzugen wir weiterhin solche mit höheren Ratings. Neben einer Kernallokation im Investment-Grade-Segment setzen wir auf Engagements in „Plus-Sektoren“, um die Erträge zu steigern.

Wegen zunehmender Unsicherheit und Volatilität tendieren wir verstärkt zu benchmarkunabhängigen Anleihestrategien.

Anleihen ergänzen wir durch Dividendenstrategien, um mit Multi-Asset-Portfolios attraktive Renditen zu erzielen und an steigenden Kursen zu partizipieren.

“ „Der März war der letzte Monat in einer langen Reihe volatiler Phasen, in denen Anleger auf hochwertige, liquide ETFs zurückgriffen, um ihre Portfolios schnell neu auszurichten. Die Handelsvolumina von ETFs erreichten in der EMEA-Region insgesamt und auch bei unseren Produkten neue Rekorde, was deutlich macht, dass viele Anleger mit iShares ETFs aktiv ihre Portfolioziele ansteuern. Zu diesen gehören zunehmend auch resiliente laufende Erträge – die bei Anlegern an Bedeutung gewinnen.“ Manuela Sperandeo Co-Head of iShares, Europe

Grafik 1: CLOs und EUR-Unternehmensanleihen bieten einige der höchsten risikobereinigten Rendite.

Rendite pro Risikoeinheit, Januar 2026

Quelle: BlackRock Risk & Quantitative Analysis, Stand: 6. Januar 2026. *H = gehedgt.

Bei Anleihen wollen wir die Duration über Produkte mit fester Laufzeit wie iBonds steuern und rücken die Qualität stärker in den Fokus.

Die Spreads bleiben so eng wie selten zuvor. Und das trotz steigender geopolitischer Risiken im ersten Quartal und des hohen Angebots, darunter einer der emissionsstärksten Februar-Monate im US-Dollar-IG-Segment, angeführt vom Tech-Sektor.2 Dagegen ist das Angebot bei Euro-IG-Anleihen überschaubarer und dürfte wegen starker technischer Faktoren und solider Bilanzen auf reges Interesse stoßen – trotz KI-bedingter Emissionen von Euro-Anleihen (Reverse-Yankees) von US-Firmen. Wegen der stabilen technischen und fundamentalen Faktoren bevorzugen wir weiterhin US-Dollar-IG-Anleihen.

Die Spreads tendieren in diesem Jahr bisher trotz volatiler Ölpreise und geopolitischer Eskalation in einer relativ engen Spanne und weisen damit eine geringere Korrelation mit dem allgemeinen Marktrisiko auf als Euro-Unternehmensanleihen und -Hochzinspapiere.

Grafik 2: Der Tech-Sektor ist zu einem bedeutenden Teil der US-Unternehmensanleihemärkte geworden.

Prozentualer Anteil von Tech-Anleihen im US-Index, 2006–2026

Quelle: J.P. Morgan, Stand: 16. April 2026.

In diesem Umfeld streben wir höhere laufende Erträge mit „Plus-Sektoren“ an, halten aber an einer Kernallokation in Qualitätsanleihen fest und begrenzen das Durationsrisiko. Aktive Multi-Sektor-Strategien mit bonitätsstarken Unternehmensanleihen können stetige Erträge liefern und zu stabilen Renditen beitragen – ohne Abstriche bei Liquidität oder Kreditqualität machen zu müssen.

Unser iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (IFLX) bietet bei einem durchschnittlichen Rating von BBB eine Rendite von 5,02 Prozent, also 1,6 Prozent mehr als Euro-IG-Titel, und das bei geringerer Volatilität dank des ausgewogenen Mix aus Unternehmensanleihen, verbrieften Titeln, Hochzinspapieren und ausgewählten Schwellenländeranleihen.3 Eine Anlage in auf Euro lautende CLOs mit Rating AAA kann die Rendite ohne Qualitätseinbußen und ohne höheres Durationsrisiko noch verbessern (siehe Grafik 3).

Grafik 3: CLOs können die risikobereinigten Renditen der Anleihekomponente verbessern, zumal wenn sie aus der EUR-Staatsanleihekomponente finanziert werden.

Rendite pro Risikoeinheit von Portfolios, die CLOs, finanziert aus anderen Positionen, beimischen

IG-Unternehmensanleihen sind im durchschnittlichen EMEA-Portfolio weiterhin strukturell übergewichtet (+7 Prozent gegenüber dem globalen Anleiheindex „Bloomberg Global Aggregate Bond Index“),4 wobei Euro-IG-Titel auf Indexebene attraktive Erträge von 3,42 Prozent bieten.5

Eine Ausweitung auf benchmarkunabhängige Euro-Unternehmensanleihen-Strategien kann dazu beitragen, höhere regelmäßige Erträge zu erzielen. Wir setzen in volatilen Märkten auf benchmarkunabhängige Anleihestrategien, die zwischen Sektoren, Laufzeiten und Kreditqualität umschichten und so diversifizierte Renditen abseits traditioneller Benchmarks erzielen können.

Wir sehen zudem gute Gründe für eine Umschichtung aus Euro-IG-Anleihen in Allwetter-Strategien, wie zum Beispiel Absolute-Return-Lösungen mit unkorrelierten Prämien sowie solche, die über einen gesamten Konjunkturzyklus positive Renditen anstreben.

Wir sehen zunehmend Chancen bei AT1-Anleihen, allerdings angesichts der Marktkomplexität über aktive Strategien. Ein aktiver Ansatz ermöglicht neben der Auswahl geeigneter Emittenten und Wertpapiere auch ein dynamisches Risikomanagement. Uns gefällt insbesondere die Branchenzusammensetzung des Sektors mit Schwerpunkt auf Banken – von denen wir allgemein überzeugt sind.

Den Renditeaufschlag für die Nachrangigkeit dieser Titel halten wir für attraktiv bei überzeugendem Risiko-Renditeverhältnis mit hohen regelmäßigen Erträgen und starker Kreditqualität gut kapitalisierter Emittenten. Zugleich weisen AT1-Anleihen historisch eine geringe Korrelation mit traditionellen Anleihen auf, die bei unter 0,45 zum globalen Anleiheindex „Bloomberg Global Aggregate Bond Index“ lag.6 Dies macht sie zu effizienten Diversifizierungsinstrumenten in ertragsorientierten und Multi-Asset-Portfolios.

1 Quelle: BlackRock, Stand: 15. April 2026. Die Ergebnisse basieren auf 13 Kundenumfragen seit November 2025.

2 Quelle: J.P. Morgan, Stand: 3. März 2026.

3, 5, 7 Quelle: BlackRock, Stand: 16. April 2026.

4 Quelle: BlackRock Investment and Portfolio Solutions EMEA, BlackRock Aladdin, Morningstar, Stand: 31. Dezember 2025. Die durchschnittliche Portfolioallokation basiert auf Daten zu 166 Multi-Asset-EMEA-Portfolios mit moderatem Risiko, die in allen Quartalen 2025 erfasst wurden.

6 Quelle: Bloomberg, Stand: 31. März 2026. Basierend auf dem ICE COCO Index.

Unternehmensanleihen

Plus-Sektoren und benchmarkunabhängige Strategien

AT1-Papiere

Dividendenaktien