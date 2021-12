Unternehmensanleihen: „Globale Trends auf lokale Ebene herunter brechen“

Die Finanzbranche gefällt uns gut und dort vor allem Banken wie Rabobank oder Barclays. Im Portfolio haben wir etwa mit Pfizer und Daimler derzeit aber auch Pharma- und Automobilwerte.Aus welchen Ländern hauptsächlich?Grundsätzlich kaufen wir Papiere von europäischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Geschäftspräsenz in Europa. Die im Portfolio befindlichen Anleihen lauten in der Hauptsache auf Euro. Aktuell sind wir vor allem in Titel aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien investiert. Anleihen, die in einer anderen Währung als dem Euro begeben sind, werden währungsgesichert. So lassen sich Negativeffekte, die mit Währungsschwankungen einhergehen können, praktisch ausschließen. Diese Maßnahme wissen insbesondere unsere europäischen Anleger zu schätzen.Und wie sieht es mit der durchschnittlichen Gesamtlaufzeit der Papiere im Fonds aus?Wir gehen davon aus, dass das Zinsniveau bei Unternehmensanleihen mittelfristig niedrig bleibt, deshalb beziffern wir die durschnittliche Gesamtlaufzeit der Papiere mit 6,95 Jahren. Die durchschnittliche effektive Duration beträgt jedoch nur knapp 5 Jahre. Die tatsächliche Kapitalbindungsdauer ist also um zwei Jahre kürzer als die durchschnittliche Gesamtlaufzeit der Papiere.Worin unterscheidet sich Ihr Fonds von den zahlreichen anderen in diesem Segment?Obwohl der Fonds europäische Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Segment fokussiert, fließt doch eine globale Perspektive mit ein. Franklin Templeton hat über 100 Experten in seinem weltweiten Rententeam. Das erleichtert die länderübergreifenden Investment-Analyse und Bewertung. So können wir globale Trends auf lokale Ebene herunter brechen.