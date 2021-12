Unternehmensanleihen-Käufe der EZB „Die richtige taktische Positionierung ist ausschlaggebend“

Die EZB sollte durch ihre vorherigen Kaufprogramme im Covered-Bond- und ABS-Sektor genug Erfahrungen gesammelt haben, so dass wir dieses Mal mit einem marktschonenderen Ansatz rechnen. Die Partizipation an Neuemissionen wird für die EZB eine große Rolle spielen. Sekundärmarktkäufe im großen Stil können je nach Stimmungslage an den Kapitalmärkten aber auch zweifelsohne positiv sein. Gerade vor dem Hintergrund des nahenden UK-Referendums kann die EZB durch Käufe ein gewisses Maß an Beruhigung bringen.Wir achten generell auf ein ausgewogenes Maß zwischen Risiko und Ertrag. Sicherlich hatte sich unsere Konfidenz mit der Verkündung das Unternehmensanleihen-Kaufprogramm der EZB erhöht, das sich in einer etwas höheren Risikoauslastung in den Fonds reflektierte. Wir befinden uns aufgrund des allgemeinen Renditeniveaus in einem schweren Umfeld. Die richtige taktische Positionierung wird für die kommende Zeit ausschlaggebend sein.Wir rechnen auch zukünftig mit fairen Zuteilungen bei Neuemissionen. Unsere Handelsplattform verfügt über eine sehr weitreichende Marktdurchdringung, mit der wir weiterhin ausreichende Positionen auf dem Sekundärmarkt kaufen können.Diese nichtkonventionellen Maßnahmen sind unserer Meinung sehr weitreichend und werden ihre inflatorische Wirkung in den nächsten Quartalen entfalten. Hemmend wirken derzeit die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen, wodurch sich die Wirkung etwas abschwächt und nach hinten verschieben dürfte.