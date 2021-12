Unternehmensgründer verlässt Sam

Chefwechsel bei Sustainable Asset Management (Sam): Reto Ringger verlässt den Züricher Vermögensverwalter, der sich auf das Management von nachhaltigen Investments spezialisiert hat. Ringger gründete das Unternehmen vor 13 Jahren und war seitdem Vorstandsvorsitzender und Delegierter des Verwaltungsrates. Er wird nach Unternehmensangaben in der Investmentbranche bleiben. Den Namen seines Nachfolgers bei Sam teilte das Unternehmen nicht mit.Der Betriebswirt Ringger (Jahrgang 1963) verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Bevor er Sam gründete, sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Finanzwirtschaft und Investment Management verschiedener Banken. Unter anderem war er als Geschäftsführer der Vontobel Pacific tätig. Zuvor arbeitete er neben Vontobel auch bei der Bank Leu, bei der Bank Sarasin und dem Rückversicherer Swiss Re.