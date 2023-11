Unternehmensporträt Fondsnet – Wegbereiter für den finanziellen Erfolg

Seit der Gründung im Jahr 1995 durch Klaudia Scheidt und Walter Becker hat sich Fondsnet zu einem Vorreiter in der Vermittlung von Investmentfonds an Privatanleger entwickelt. Über die Jahre hinweg erweiterte das Unternehmen sein Portfolio und ist heute stolz darauf, einer der führenden Servicepartner und Infrastrukturdienstleister für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler in Deutschland zu sein.

Die Erfolgsgeschichte in Zahlen

Die rasante Entwicklung von Fondsnet spiegelt sich in beeindruckenden Zahlen wider. Bereits im Jahr 2000 arbeitete das Unternehmen mit über 500 direkten Vertriebspartnern zusammen. Im Jahr 2006 wurde erstmals die Marke von einer Milliarde Euro beim verwalteten Vermögen überschritten. Die strategische Beteiligung am Haftungsdach BN & Partners Deutschland im Jahr 2007 und die Gründung der Fondsnet Holding im Jahr 2008 markieren entscheidende Meilensteine. Heute betreut die Gruppe mit 170 Mitarbeitern ein Vermögen von 32 Milliarden Euro und generiert einen Konzernumsatz von rund 200 Millionen Euro.

Geschäftsbereiche und Philosophie

Fondsnet ist nicht nur im Fondsgeschäft führend, sondern hat im Laufe der Jahre auch Geschäftsfelder in den Bereichen Assekuranz, Beteiligungen, Finanzierungen und Immobilien erfolgreich etabliert. Ziel ist es, nicht nur Produkte, sondern einen umfassenden Service aus einer Hand zu bieten.

Die Philosophie von Fondsnet basiert auf der Überzeugung, dass Geschäftspartner nur dann erfolgreich sind, wenn sie optimal unterstützt werden. Geschäftsführer Georg Kornmayer bringt es auf den Punkt: „Das Ziel ist es, alle Geschäftspartner optimal zu unterstützen, sodass sie die für sie wichtigen Produkte und Leistungen aus einer Hand anbieten können, ohne dabei auf ihre Unabhängigkeit verzichten zu müssen.“ Bei Fondsnet stehen fachlicher Support, Partnerschaft, Kontinuität und Verlässlichkeit an erster Stelle.

Teil der Reuss Private Group

Als Mitglied der international agierenden Reuss Private Group mit Sitz in der Schweiz ist Fondsnet nicht nur national, sondern auch global vernetzt. Sowohl Fondsnet als auch die Schwestergesellschaften BN & Partners (Haftungsdach) und die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel (Vermögensverwalter) bilden gemeinsam eine starke Einheit, um erstklassige Dienstleistungen und Unterstützung zu bieten.