Redaktion 05.03.2017 Aktualisiert am 06.04.2020 - 15:55 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Unternehmensporträt iShares – weltweiter und europäischer Marktführer in ETFs

iShares by BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs), also börsengehandelten Fonds. Die ETFs von iShares profitieren von der Expertise von BlackRock, der Fondsgesellschaft, der weltweit am meisten Geld anvertraut wird.*