Unternehmensporträt Janus Henderson Investors

Janus Henderson ist 2017 aus dem Zusammenschluss von zwei sich ergänzenden Unternehmen hervorgegangen, deren Wurzeln weit zurückreichen: Janus Capital Group, gegründet 1969 mit Sitz in den USA, und Henderson Global Investors, gegründet 1934 in Großbritannien. Der Kernkundenstamm beider Unternehmen war regional verschieden, und aus der Fusion unter Gleichen ging eine wirklich globale Plattform hervor – global in den Kompetenzfeldern und global im Denken.

Zu unseren heute mehr als 360 Anlageexperten gehören einige der weltweit talentiertesten und innovativsten Denker der Branche in den Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset und alternative Anlagen. Unsere Anlageteams kombinieren Einblicke, Originalität und Präzision mit strengen Analysen, strukturierten Prozessen und robustem Risikomanagement. Mit unserer aktiven Verwaltung eröffnen wir unseren Kunden die Chance, die Wertentwicklung passiv verwalteter Portfolios im Laufe von Marktzyklen zu übertreffen.

Wir von Janus Henderson sind von den enormen Vorteilen der Weitergabe von Expertenwissen überzeugt, da sie bessere Anlage- und Unternehmensentscheidungen ermöglicht. Das spiegelt sich im Teilen von Ideen zwischen unseren Anlageexperten, in der Art, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden ein Verständnis für ihre Anforderungen entwickeln, und in unserem Bestreben wider, unser Wissen und unsere Erkenntnisse weiterzugeben. Diesen Ethos nennen wir Knowledge. Shared.