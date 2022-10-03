Unternehmensporträt Pionier in Themeninvestments

Pictet Asset Management ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 263 Milliarden Euro, das wir für unsere Kunden in Aktien, Rentenpapiere, alternative Anlagen und Multi-Asset-Produkte investieren. Wir betreuen einige der weltgrössten Finanzinstitute und deren Kunden.

Campus Pictet de Rochemont: Der Bau des neuen Genfer Hochhauses hat die Höhe von 90 m erreicht.

Wir gehören zur Pictet-Gruppe, einer unabhängigen partnerschaftlich geführten Investmentgesellschaft, die für ihr langfristiges Denken, ihren verantwortungsvollen Geschäftsansatz und ihren Unternehmergeist bekannt ist.

Wir sind Pioniere im Bereich thematischer Anlagen. In den 1990er Jahren haben wir uns mit unseren innovativen thematischen Aktienstrategien von den Benchmarks losgelöst, um Anlegern die Möglichkeit zu bieten, von den bedeutenden Trends zu profitieren, die unsere Welt verändern.

Neben Themenanlagen bieten wir eine umfassende Palette innovativer Anlagestrategien und Unterstützung durch unsere Kundenbetreuungsteams vor Ort.

Alternative Anlagen: Eine Palette alternativer Strategien, von Hedgefonds bis hin zu Privatmarktanlagen, ermöglicht eine Diversifizierung gegenüber traditionellen Anlageklassen. Weitere Informationen

Eine Palette alternativer Strategien, von Hedgefonds bis hin zu Privatmarktanlagen, ermöglicht eine Diversifizierung gegenüber traditionellen Anlageklassen. Weitere Informationen Multi-Asset: Unsere lokal ansässigen Multi-Asset-Teams konstruieren regional zugeschnittene Portfolios aus einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, um attraktive Renditen zu erzielen. Weitere Informationen

Unsere lokal ansässigen Multi-Asset-Teams konstruieren regional zugeschnittene Portfolios aus einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, um attraktive Renditen zu erzielen. Weitere Informationen Schwellenmärkte: Eine breite Palette von Anleihen-, Aktien- und Absolute-Return-, die Anlegern dabei helfen sollen, von der Dynamik der Schwellenländer zu profitieren. Weitere Informationen

Die Pictet-Gruppe

Pictet Asset Management ist Teil der Pictet-Gruppe und ein auf die Vermögensverwaltung fokussiertes Unternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Asset Services anbietet.

Pictet ist ein teilhabergeführtes, unabhängiges Investmenthaus und steht für langfristiges Denken, verantwortungsvolles Investieren und unternehmerisches Handeln – Werte, die es seit 1805 prägen.

Kunden entscheiden sich für Pictet, weil sie die Aufmerksamkeit und die Zeit schätzen, die unsere Teams ihnen widmen, sowie deren Know-how. Sie wissen, dass es einen Unterschied macht, mit einem unabhängigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich an ihren Interessen orientiert und keinen Druck von externen Aktionären, Gläubigern oder Investmentbankern hat.