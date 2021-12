Unternehmensprofil AB Europe GmbH

AB bietet Lösungen über ein breites Spektrum von Aktien, Anleihen, Alternativen und Multi-Asset-Strategien an und erfüllt mit seinem besonderen Ansatz für Innovationen die vielfältigen Ansprüche an ein modernes Investitionsverhalten.



Dafür bietet das Investmenthaus ein breites Spektrum an Anlagestrategien passend zur Risikobereitschaft und den Ertragszielen seiner Kunden. Ein weltweites Netzwerk aus über 350 Analysten und Portfoliomanagern verbindet langjährige Erfahrung und Expertise. Sie analysieren nicht nur die aktuelle Marktlage, sondern bewerten auch umfassend die Risiken und Chancen von morgen.

AB bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit an und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 470 Milliarden US-Dollar - davon über 60 Milliarden US-Dollar in Publikumsfonds in Luxemburg (Stand Dezember 2014).