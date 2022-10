Verena Pausder bei „She Speaks Finance“ „Als Kind war ich größenwahnsinnig"

Investorin, Podcasterin, Unternehmerin: Verena Pausder führt ein Leben auf der Überholspur. Im „She Speaks Finance“-Talk erzählt sie Barbara, warum sie gerne Antreiberin ist, welche Rolle der rote Faden in ihrer Karriere spielt und warum sie dazu rät, sich mehr auf das Leben einzulassen.

Barbara: Verena, du bist Digitalunternehmerin, hast vor kurzem den Fußballverein FC Viktoria 1889 Berlin übernommen und machst mit Lea Sophie Cramer den wunderbaren Podcast „Fast and curious“. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnet dich als Antreiberin. Wie würdest du selbst deinen Beruf bezeichnen?

Verena: Manchmal denke ich, ich bin eine schizophrene Persönlichkeit, derart, dass ich irgendwie so viele Leben in meinem Leben habe, dass ich phasenweise gar nicht so genau weiß: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Deswegen mag ich den Begriff „Antreiberin“, weil man den auf ziemlich viel übertragen kann, sei es auf digitale Bildung, mein Herzensthema, sei es auf das Thema Finanzbildung, also wie bringen wir vor allen Dingen Kindern, aber auch Frauen Finanzen derart näher, dass sie was damit anfangen können?

Und wie kann man dann auch mal so ein Fußball-Projekt starten, ohne dass jemand sagt: Wieso das denn? Naja, weil ich halt Antreiberin bin – das passt dann irgendwie immer. Das ist die Klammer für alles, was ich mache.

Barbara: Ich finde bei erfolgreichen Menschen immer spannend, was sie als Kind mal werden wollten. Wie ist das bei dir?

Verena: Als Kind war ich ziemlich größenwahnsinnig. In Poesiealben habe ich immer Olympiasiegerin angegeben, je nach Tagesform in wechselnden Disziplinen. Ich war meilenweit davon entfernt, das jemals werden zu können. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, dass es das Größte ist, was man werden kann. Das hat nicht ganz geklappt. Aber mir war schon immer klar: Ich will Unternehmerin sein, ich will gründen, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will nicht um Erlaubnis bitten, sondern lieber hinterher um Vergebung. Das war schon immer der rote Faden.