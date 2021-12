Unterstützung durch QE Pimco kauft Bundesanleihen

Pimco-Manager mögen europäische Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Knappheit und die Käufe von Zentralbanken werden die Renditen noch tiefer drücken, erklärte Andrew Bosomworth, Leiter Portfoliomanagement Deutschland bei Pimco in München im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.Vor allem deutsche Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von 20 bis 30 Jahren haben es dem Pimco-Manager angetan. „Die EZB-Käufe werden weiterhin Unterstützung bringen“, ist Bosomworth überzeugt. „Die Investoren werden unterscheiden müssen zwischen fundamentalem Wert und technischen Flüssen“, erklärt der Pimco-Manager gegenüber Bloomberg. Zwar sei nach seiner Meinung bereits eine Menge in die derzeitigen Kurse eingepreist, doch da sich das QE-Programm erst in einem frühen Stadium befindet, bliebe noch viel Luft nach oben.