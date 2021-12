Untersuchung des GDV Zahl der Versicherer in Deutschland nimmt ab

Die Zahl der Lebens-, privaten Kranken- sowie Schaden- und Unfallversicherer unter Aufsicht der Finanzbehörde Bafin sinkt. In den vergangenen zehn Jahren ging es von 384 auf 336 runter – ein Minus von 12,5 Prozent. Das zeigt eine Untersuchung des Versicherungsverbands GDV.

Trotzdem möchte der Verband nicht von einer Konsolidierungswelle in Deutschland sprechen. Der Grund: „Drei Viertel dieser Firmen gehören zu Versicherungsgruppen“, so GDV-Chefvolkswirt Klaus Wiener. Und weiter: „So verschwinden vielleicht einzelne Versicherer, aber oft nur deshalb, weil sie in Konzernen umstrukturiert werden und ineinander aufgehen. Auch für die Jahre 2015 und 2016 setzt sich dieser Trend bisher fort.“



Im Gegenteil biete die Digitalisierung neue Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Strategien, so Wiener weiter. „Die Vielfalt der Anbieter und des Produktangebots könnte deshalb sogar zunehmen.“