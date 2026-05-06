Für Versicherungsvermittler ist Unterversicherung ein dauerhaftes Haftungsrisiko. Rechtsanwalt Jens Reichow kommentiert ein Urteil, das Vermittlern den Rücken stärkt.

Weist der Makler seinen Kunden auf dessen Unterversicherung hin, kann er nicht auf Falschberatung verklagt werden.

Für Versicherungsvermittler ist das Thema Unterversicherung ein dauerhaftes Haftungsrisiko. Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Ellwangen zeigt jedoch, dass dokumentierte Beratung und konsequente Hinweispflichten Vermittler wirksam schützen können – auch wenn am Ende tatsächlich eine Unterversicherung besteht.

Der Fall

Eine Versicherungsnehmerin hatte ihre private Krankenversicherung im Jahr 2015 geändert. Bereits beim Vertragsabschluss wies der Antrag auf Abänderung ausdrücklich darauf hin, dass die gewählte Krankentagegeldhöhe niedriger sei als nach den Einkommensangaben erforderlich. Der Hinweis im Antrag war eindeutig: „Die beantragte Krankentagegeldhöhe ist niedriger als nach den Einkommensangaben erforderlich."

In den Folgejahren erhielt die Versicherungsnehmerin jährliche schriftliche Hinweise darauf, ob das versicherte Krankentagegeld noch ihrem tatsächlichen Bedarf entspreche. Zusätzlich fanden mehrere Beratungsgespräche mit dem Außendienstmitarbeiter statt. Eine Vertragsanpassung beantragte die Frau in all dieser Zeit nicht.

Im November 2019 informierte sie den Berater über einen bevorstehenden Arbeitgeberwechsel – konkrete Angaben zu einer Gehaltsveränderung machte sie dabei nicht. Der Außendienstmitarbeiter teilte ihr daraufhin mit, dass keine weiteren Informationen nötig seien.

Als die Versicherungsnehmerin von Januar bis April 2021 arbeitsunfähig erkrankte und stationär behandelt wurde, offenbarte sich die Unterversicherung in der Krankentagegeldversicherung (KTG). Ein im Oktober 2021 empfohlener Tarifwechsel wurde zunächst abgelehnt; erst nach Vorlage eines Gehaltsnachweises nahm der Versicherer die Anpassung vor.

Die Klage

Die Versicherungsnehmerin klagte auf Schadensersatz und machte geltend, der Außendienstmitarbeiter habe ihr wiederholt bestätigt, dass sie bestens abgesichert sei. Er habe regelmäßig aktuelle Gehaltsnachweise erhalten und von ihrem Wunsch nach optimaler Absicherung gewusst – diesem sei er jedoch nicht nachgekommen.

Der Versicherer entgegnete, die Klägerin habe sich bewusst für einen niedrigeren Versicherungsschutz entschieden. Trotz regelmäßiger Hinweise auf die Unterversicherungssituation habe sie keine Anpassung beantragt und trage deshalb ein erhebliches Mitverschulden.

Das Urteil: Kein Schadensersatz

Das LG Ellwangen wies die Klage ab (Az.: 3 O 484/24, Urteil vom 06.02.2026). Die Beweislast für das Vorliegen einer Falschberatung liege beim Versicherungsnehmer – und diesen Beweis habe die Klägerin nicht erbracht.

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Für Vermittler sind die Begründungslinien des Gerichts besonders aufschlussreich. Gegen eine Fehlberatung sprach aus Sicht der Richter vor allem:

Die Versicherungsnehmerin sei über Jahre hinweg unmissverständlich und wiederholt auf die bestehende Unterversicherung hingewiesen worden – schriftlich und in Beratungsgesprächen. Dass sie dennoch keine Anpassung beantragte, deute darauf hin, dass sie die niedrigere Absicherung bewusst akzeptiert hatte.

Hinzu kommt ein strukturelles Argument: Angesichts der Vergütungsart des Außendienstmitarbeiters habe dieser ein eigenes wirtschaftliches Interesse an einer höherwertigen Absicherung gehabt. Ein Motiv, die Kundin bewusst unterzuversichern, sei daher nicht erkennbar.

Schließlich hätten die Beratungsprotokolle keinen Wunsch nach optimaler Absicherung dokumentiert, sondern lediglich die Abstimmung einer individuellen Bedarfssituation. Was nicht im Protokoll steht, lässt sich später kaum beweisen – in beide Richtungen.

Zum Arbeitgeberwechsel stellte das Gericht klar: Ohne konkrete Angaben zum neuen Gehalt habe der Berater nicht darauf schließen müssen, dass eine relevante Gehaltserhöhung eingetreten sei. Das OLG Oldenburg hatte in einem Hinweisbeschluss vom 10.09.2024 (Az.: 1 U 13/24) eine vergleichbare Linie vertreten.

Was Vermittler daraus mitnehmen sollten

Rechtsanwalt Jens Reichow von der auf Versicherungsrecht spezialisierten Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow ordnet das Urteil ein: Wenn ein Versicherungsnehmer regelmäßig über seinen Versicherungsschutz informiert werde und dennoch keine Änderung vornehme, könnten bereits keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Vermittler explizit zur Anpassung hätte raten müssen. Entscheidend sei jedoch, dass diese Hinweise auch nachweisbar dokumentiert seien.

Für die Praxis bedeutet das: Regelmäßige, schriftlich dokumentierte Hinweise auf mögliche Unterversicherung sind kein bürokratischer Mehraufwand – sie sind aktiver Haftungsschutz. Gleiches gilt für Beratungsprotokolle: Wer dort lediglich festhält, dass eine „individuelle Bedarfssituation abgestimmt" wurde, hat im Streitfall wenig in der Hand. Wer hingegen dokumentiert, dass der Kunde trotz ausdrücklichem Hinweis auf Anpassungsmöglichkeiten keinen Änderungswunsch äußerte, steht deutlich besser da.

Offene Fragen – wie eine mögliche Gehaltsveränderung nach einem Arbeitgeberwechsel – sollten Vermittler aktiv ansprechen und die Antwort des Kunden festhalten. Fehlt die Information, fehlt auch die Grundlage für eine Beratungspflicht.