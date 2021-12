Unverzichtbar oder Unsinn? „Kaum ein Finanzdienstleister wird ohne CRM-System Erfolg haben“

Seit einigen Jahren verläuft zwischen Befürwortern und Kritikern von Customer Relationship Management, kurz CRM, ein Graben. Während die eine Fraktion mit Steigerung der Kundenzufriedenheit und daraus folgenden Profitabilitätssprüngen argumentiert, führt die Opposition an, dass die Ergebnisse oft in keinem Verhältnis zu den Implementierungskosten stehen und dazu noch tiefe Eingriffe in betriebliche Prozesse erfordern. Wer hat Recht? Die Antwort ist hier – wie so oft – ein entschiedenes. Gleichwohl wollen wir versuchen, einige Ansätze herauszuarbeiten, die im Einzelfall helfen können, die Frage zu beantworten.Als einer der Autoren im Wealth Management tätig war, prangte auf der Visitenkarte die Funktionsbezeichnung „Relationship Manager“. Die Begründung für diesen Anglizismus bekam man gerne auf diversen Vertriebstagungen präsentiert: „wir managen vor allem Kundenbeziehungen – die eigentliche Vermögensverwaltung ist sekundär“. Selbst wenn man diese Einschätzung nicht teilt, dürften doch nur die wenigsten Vermögensverwalter die Bedeutung einer angemessenen Kundenbeziehungspflege vollständig negieren. Customer Relationship Management will zunächst nichts anderes: gemäß Wikipedia verbirgt sich hinter CRMDer Streit zwischen Befürwortern und Gegnern von CRM entzündet sich daher weniger an dem hehren Ziel der Kundenbindung, sondern meistens an der Frage, ob man für die oben genannte systematische Gestaltung oder Dokumentation ein EDV-System benötigt. In Bezug auf die Systemdiskussion unterscheidet man zumeist zwischen den folgenden Kategorien: Vergrößern >> Quelle: Consileon