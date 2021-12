Redaktion 04.05.2020 Lesedauer: 1 Minute

Unwetter in Deutschland 2019 Naturgefahren kosteten 2,1 Milliarden Euro

Sturm und Hagel haben im vorigen Jahr deutschlandweit für Schäden von rund 500 Millionen Euro gesorgt. Gemessen an der Schadenhäufigkeit war das Saarland am schwersten betroffen. Die relativ gesehen meisten Elementarschäden verzeichnet der Branchenverband GDV dagegen in Berlin.