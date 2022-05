1,7 Milliarden Euro Unwetter kosten Autoversicherer doppelt so viel wie zuvor

Unwetter haben im vergangenen Jahr in Deutschland fast doppelt so hohe Kfz-Schäden verursacht wie in einem durchschnittlichen Jahr. Der Versichererverband GDV berichtet von rund 450.000 Schäden in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an versicherten Kraftfahrzeugen.