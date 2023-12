Experten-Produktcheck BU-Update der LV 1871: Fokus auf Fachkräfte in Handwerk und Industrie

Mit einem aktuellen Update will sich die LV 1871 ein bisschen weg vom Image des Akademiker-Versicherers in der Berufsunfähigkeitsversicherung bewegen und nimmt mit ihrem Produkt „Golden-BU“ die handwerklichen und industriellen Fachkräfte ins Visier. Das ist bei wachsender Konkurrenz keine schlechte Idee. Wir hingegen sehen zwei weitere Änderungen für unseren Beratungsalltag als noch praxisorientierter an.

Bisher berufsspezifische Obergrenzen

Bei so gut wie allen anderen Versicherern gibt es eine feste, individuelle Obergrenze der Nachversicherung. Zumeist liegt die Höhe bei maximal 2.500 oder 3.000 Euro - egal ob beim Maurer oder dem Chefarzt. Die LV 1871 hingegen gibt berufsspezifische Obergrenzen an. Beim Schreiner lag diese bisher bei 1.800 Euro, beim Data Scientist hingegen bei 3.600 Euro. Durchaus eine Diskrepanz und somit war für (junge) Handwerker die LV 1871 in unseren Augen nur in Ausnahmefällen vermittelbar. Deshalb setzt man nun bei der technischen Ausgestaltung an.

Zielgruppenkonzept für Handwerker

Mit dem Zielgruppenkonzept für Handwerker und industrielle Fachkräfte entschärft man die bisherige Diskrepanz etwas und bietet eine sogenannte „Meister- und Technikergarantie“ an. Damit kann die Obergrenze zur Nachversicherung angehoben werden, ebenso die generelle Berufseinstufung und das ohne eine erneute Risikoprüfung.

Beispielsweise kann der Schreinermeister mit einer Bürotätigkeit von 50 Prozent und fünf Mitarbeitern statt 1.800 Euro jetzt 2.200 Euro absichern und wird auch noch etwas günstiger eingestuft. Zudem gibt es mehr Flexibilität bei Zahlungsschwierigkeiten durch eine verbesserte Stundungsmöglichkeit der Beiträge von bis zu 48 Monaten, wenn man eine Weiterqualifikation zum Techniker oder Meister absolviert.

Verbesserte Nachversicherung bei Gehaltserhöhung

Ein großer Kritikpunkt aus der spezialisierten Maklerschaft an die LV 1871 war immer, dass es gar nicht so einfach war, die maximale Obergrenze der Nachversicherung zu erreichen. Der Grund war so banal, wie einfach. Gehörige Gehaltssprünge waren kein Grund für eine Nachversicherungsmöglichkeit, wenn diese nicht im Zusammenhang mit einer Beförderung oder Arbeitgeberwechsel standen.

Bekam der IT-Mitarbeiter durch seine gute Arbeit 20 Prozent Gehaltserhöhung durch seinen Chef, konnte er seine BU-Versicherung nicht erhöhen, da es kein besonderes Ereignis im Sinne des Bedingungswerks des Anbieters war. Das wurde nun massiv verbessert, denn bei einer Gehaltserhöhung von mindestens zehn Prozent lässt sich auch die BU-Rente um maximal 500 Euro anheben. Somit muss nun nicht extra geheiratet, ein Kind gezeugt oder eine Immobilie erworben werden, um in den Genuss der Nachversicherungsgarantie zu kommen

Zudem gibt es weitere Gründe für eine Nachversicherung. Dazu zählen die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit nach der Elternzeit, die Modernisierung oder Renovierung einer selbstgenutzten Immobilie, der Abschluss einer Weiterqualifizierung zum kaufmännischen Fach-/Betriebswirt und die Erlangung der Prokura.

Erstmals Karrieregarantie für Selbstständige

Die LV 1871 ist bekanntlich der Erfinder der im Jahr 2020 eingeführten Karrieregarantie. Diese verdoppelt nochmals den maximalen Deckel der Nachversicherung. Ein langfristiger Segen für Gutverdiener und Personen, die beruflich noch vorankommen möchten. Die bisherige Karrieregarantie hatte aber zwei Schönheitsfehler. Sie galt nicht für Angestellte in einer befristeten Anstellung, was zum Beispiel bei Ärzten im Krankenhaus gar nicht so selten sein dürfte. Dieser Punkt bleibt leider bestehen.

Doch für Selbstständige, die bisher ebenso ausgeschlossen waren, wird die Karrieregarantie jetzt geöffnet. Das ist sehr positiv, wenngleich dieser Schritt erstmal sehr vorsichtig daherkommt. Die versicherte Person muss seit mindestens sechs Jahren selbständig sein und es muss eine Gewinnsteigerung in den vergangenen drei Jahren von mindestens 30 Prozent vorliegen. Mit diesen Parametern könnte die BU-Rente dann um maximal zehn Prozent erhöht werden. Das ist noch nicht der große Wurf, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Marktentwicklung dürfte noch weiter gehen

Hier sieht man exemplarisch, wie dynamisch der BU-Markt derzeit ist. Die Gothaer baute in ihrem Update vom Sommer 2023 die Karrieregarantie für Selbstständige als erster Versicherer in ihre Bedingungen ein. Wir gehen davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht wurde, denn die Hannoversche führte im November 2023 ebenfalls die Karrieregarantie ein, welche für Selbstständige gleich eine noch bessere Ausgestaltung bietet als bei der LV 1871. Auf der anderen Seite bietet der Münchener Versicherer in bestimmten Berufsgruppen wiederum eine maximale Erhöhungsmöglichkeit durch die Karrieregarantie von maximal 7.400 Euro an.

Über einige kosmetische, weitere Verbesserungen dürften sich Neukunden der LV 1871 auch noch freuen. Mit 40 Jahren kann jeder nochmals das Pflegepaket einschließen - ohne erneute Risikoprüfung. Das ist vielleicht gar nicht so dumm, da man in jungen Jahren noch nicht an das Thema Pflege denkt. Zudem gibt es weitere Ereignisse zur Nachversicherung wie Eintritt der Volljährigkeit, erstmaliger Beginn der Berufsausbildung oder des Hochschulstudiums. Bei Berufseintritt gibt es nun auch verbesserte Erhöhungsmöglichkeiten, in vielen Konstellationen sogar um 150 statt nur 100 Prozent.

Die LV 1871 wurde also noch etwas besser und dürfte für nicht wenige Vermittler am Markt, weiterhin eine der besten Lösungen im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung darstellen. So auch für uns, auch dank einer sehr individuellen Risikoprüfung. Tiefergehende Informationen zu den einzelnen Verbesserungen gibt es noch in unserem Blogartikel.

Über den Autor:

Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.