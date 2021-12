Urgestein Peter E. Huber kommt zurück

Er kann es einfach nicht lassen. In seinem aktuellen Newsletter kündigt Fondsmanager-Legende Peter E. Huber an, wieder ins Fondsgeschäft einsteigen zu wollen. Wörtlich heißt es:

Durch die starken Kursrückgänge an den Aktienmärkten ergibt sich langfristig ein derart günstiges Chance/Risiko-Verhältnis, dass ich wohl in Kürze wieder in das aktive Fondsmanagement einsteigen werde.