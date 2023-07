Preischeck für die Reisekasse Urlaub: Die zehn teuersten Städte der Welt

Juli und August sind beliebte Urlaubsmonate. Vor allem Metropolen wie New York sind gefragte, aber auch teure Reiseziele. Aus einem europäischen Land sind gleich vier Städte in den Top 10 des Mercer-Rankings mit den höchsten Lebenshaltungskosten weltweit vertreten. Das sind die zehn teuersten Städte.

© Canva

Nassau auf den Bahamas ist eine typische Urlaubsdestination in der Karibik mit weißen Stränden und türkisfarbenem Wasser. In der Nähe von Nassau gibt es die sogenannten „Blue Holes“. Die Unterwasserhöhlen und -löcher sind bei Taucher:innen beliebt. Auch Leute, die gerne schnorcheln, finden hier Korallenriffe, versunkene Schiffswracks sowie bunte Fische, Schildkröten und Rochen. Auch für seine Steuervorteile ist die Insel bekannt. Die Bahamas erheben keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer und keine Erbschaftssteuer.

Seit einigen Jahren veröffentlicht die Unternehmensberatung Mercer einen weltweiten Vergleich der Städte mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Es ist wohl keine Überraschung, dass die großen Metropolen wie New York die vorderen Plätze belegen.

Auch fünf europäische Städte haben es in die illustre Liste geschafft. Vier davon liegen in der Schweiz. Die fünfte europäische Stadt in der Top 10 mit den teuersten Lebenshaltungskosten ist Kopenhagen, die Hauptstadt von Dänemark.

Die Lebenshaltungskosten sind laut des Mercer-Rankings europaweit außerdem in London, Wien, Amsterdam, Prag und Helsinki am höchsten. Wenn ihr also einen Urlaub in einer dieser Metropolen plant, solltet ihr besser ein größeres Budget einplanen.

Mercer-Ranking: Islamabad ist am günstigsten

Die niedrigsten Lebenshaltungskosten weltweit, also Platz 218 bis 227 des Ranking, belegen Städte wie Islamabad in Pakistan als Schlusslicht. Auch in Städten wie Ankara in der Türkei, Durban in Südafrika und Havanna in Kuba könnt ihr günstiger Urlaub machen.

Die komplette Liste mit allen 227 Städten gibt es hier.