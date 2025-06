Ob Urlaubsgeld gezahlt wird oder nicht, hängt laut Studie von mehreren Faktoren ab. Der mit Abstand wichtigste ist, ob im Betrieb ein Tarifvertrag gilt: In tarifgebundenen Betrieben der Privatwirtschaft erhalten 72 Prozent der Befragten Urlaubsgeld, verglichen mit 34 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag.

Damit verfehlt die Versicherungsbranche nur knapp die Top-5 der Wirtschaftssektoren mit den höchsten Urlaubsgeldern. So zeigen sich Arbeitgeber westdeutscher Betriebe der Holz- und Kunststoffverarbeitung besonders großzügig: Sie zahlen ihren tarifgebundenen Arbeitnehmern in der mittleren Gehaltsgruppe ganze 2.820 Euro. In ostdeutschen Betrieben gibt es mit 1.766 Euro deutlich weniger Urlaubsgeld.

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die Branche. Während Angehörige einiger Branchen sich mit niedrigen Sonderzahlungen, teilweise sogar unter 200 Euro, zufriedengeben müssen, profitieren Tarifbeschäftigte im Versicherungsgewerbe von vergleichsweise hohen Sonderzahlungen. Wer per Tarifvertrag der mittleren Gehaltsgruppe zugeordnet ist, bekommt laut WSI-Studie 1.699 Euro in Ost- beziehungsweise 1.750 Euro in Westdeutschland.

Auch in der Papierverarbeitung, der Metallindustrie, den Druckereien und dem Kfz-Gewerbe bekommen Beschäftigte höhere Gratifikationen als im Versicherungsgewerbe. Zu den Branchen mit relativ niedrigem Urlaubsgeld gehört neben der Landwirtschaft auch das Hotel- und Gaststättengewerbe: Dort erhalten Beschäftigte zwischen 186 Euro und 240 Euro (siehe Grafik).

Sonderregelung im öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst gibt es kein gesondertes Urlaubsgeld mehr, da dies seit der Tarifreform des Jahres 2005 zusammen mit dem Weihnachtsgeld als einheitliche Jahressonderzahlung im November ausgezahlt wird. Auch im Bankgewerbe und in einigen Branchentarifverträgen der Energiewirtschaft gibt es kein tarifliches Urlaubsgeld. Eine Besonderheit gilt in der Eisen- und Stahlindustrie: Dort ist die Höhe der jährlichen Sonderzahlungen auf insgesamt 110 Prozent einer Monatsvergütung festgelegt – wobei offengelassen wird, wie sich dies auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verteilt.

„Überall dort, wo vergleichsweise hohe Tariflöhne gezahlt werden, fällt auch das Urlaubsgeld deutlich üppiger aus“, sagt Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchiv. „In den klassischen Niedriglohnbranchen wird hingegen in der Regel nicht nur ein niedrigeres Urlaubsgeld gezahlt. Die Chance, überhaupt eine entsprechende Sonderzahlung zu erhalten, ist aufgrund der niedrigeren Tarifbindung auch deutlich geringer“, so Schulten.

Urlaubsgeld steigt nach Tarifverhandlungen

In elf von 17 hier untersuchten Branchen mit tariflichem Urlaubsgeld hat sich dieses gegenüber dem Vorjahr erhöht. Steigerungen gab es insbesondere in jenen Branchen, in denen das Urlaubsgeld als Prozentsatz der Tarifentgelte festgelegt wird und in denen Tarifverhandlungen stattfanden. Am stärksten wurde das Urlaubsgeld mit 8,1 Prozent für die Arbeiter im Bauhauptgewerbe angehoben. In den übrigen Branchen stieg das Urlaubsgeld zwischen 3,0 und 5,5 Prozent.

Angesichts gestiegener Reise- und Unterkunftskosten gewinnt das zumeist im Juni oder Juli ausgezahlte Urlaubsgeld an Bedeutung. „Das Urlaubsgeld ist für viele ein sehr wichtiger Beitrag zur Haushalts- und Reisekasse“, betonen die WSI-Forscher.

Verhandlungen über Tarifgehälter kommen nicht voran

In der Versicherungsbranche unterdessen sind die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen. Der Arbeitgeberverband der Versicherungswirtschaft AGV und die Gewerkschaft Verdi verhandeln bereits seit Ende März. Nachdem zwei Verhandlungsrunde ergebnislos verlaufen waren, spitzte sich die Situation Ende Mai zu. Um den Druck auf den AGV vor der dritten Verhandlungsrunde zu erhöhen, organisierte Verdi Warnstreiks in mehreren Städten. Doch auch die dritte Verhandlungsrunde am 23. Mai in Düsseldorf führte nicht zu einer Einigung.