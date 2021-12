Urteil der Mitarbeiter Das sind die 10 beliebtesten deutschen Finanzarbeitgeber

So funktioniert Kununu

Bei Kununu ist aktive Mithilfe gefragt: Arbeitnehmer können auf der Online-Plattform ihren Arbeitgeber beurteilen. Wer sich einmal auf der Seite registriert hat, kann eine Bewertung über sein Unternehmen abgeben. Die Bewertung selbst erfolgt anonym, bleibt aber für andere Nutzer sichtbar.

In 13 Kategorien fragt Kununu die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ab: Nutzer können sich zu Gehalt und Boni, zu Weiterbildungsmöglichkeiten, zur Arbeitsatmosphäre und zum Verhalten von Vorgesetzten in ihrem Unternehmen äußern. Maximal fünf Punkte können in jeder Kategorie vergeben werden.

Maximal 5 Punkte für Arbeitgeber

Aus allen Einzelbeurteilungen errechnet Kununu für jedes Unternehmen eine Gesamtbewertung. Je näher diese am Maximalwert fünf liegt, desto zufriedener haben sich die Mitarbeiter im Schnitt mit diesem Arbeitgeber gezeigt.

Im Auftrag unseres Portals hat Kununu eine Auswertung zu deutschen Arbeitgebern im Bereich Finanzen vorgenommen. Kununu hat ermittelt, welche zehn Unternehmen durch gute Mitarbeiterbewertungen auf der Plattform besonders hervorstechen.

Um Verzerrungen durch eine zu geringe Datenbasis zu vermeiden, mussten Unternehmen von mindestens 43 Mitarbeitern beurteilt worden sein, damit sie in die Auswertung einfließen konnten. Zumindest eine Beurteilung davon sollte nach dem 1. Juli 2016 erfolgt sein. Das Ranking wurde auf der Basis von vier Nachkommastellen erstellt.