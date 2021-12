Urteil des OLG Köln zur PKV Ohne Diagnose muss der Krankenversicherer nicht zahlen

Ein privat versicherter Patient leidet an Rückenschmerzen, deren Ursache nicht bekannt ist. Er unterzieht sich bei seinem Arzt unter anderem einer Akupunktur- und Reizbehandlung und verlangt die Kosten dafür von seiner Krankenversicherung zurück.Die Kosten für diese Behandlung verlangte er von seinem privaten Krankenversicherer zurück. Dieser weigerte sich. Begründung: Der Nachweis der medizinischen Notwendigkeit der Behandlung fehle.Das Oberlandesgericht (OLG) Köln stimmte dem Versicherer zu ( Aktenzeichen 20 U 7/14). „Solange nicht diagnostisch geklärt ist, worauf die Beschwerden zurückzuführen sind, kann auch nicht festgestellt werden, dass die durchgeführte Behandlung eine geeignete Therapieform darstellt“, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung.