Aktuelles Urteil: Makler können ihre Berufshaftpflichtversicherung auch Jahre nach Ablauf der Nachhaftungsfrist in Anspruch nehmen, wenn sie die Frist unverschuldet versäumt haben.

Das OLG München hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem die Berufshaftpflicht eines Maklers für einen Beratungsfehler aus der Vergangenheit nicht leisten wollte. |

Ein Beratungsfehler eines Versicherungsmaklers aus dem Jahr 2002 und ein Schaden im Jahr 2021: Ist das ein Szenario, bei dem ein Berufshaftpflichtversicherer für Vermögensschäden noch zahlen muss? Ja, sagt das Oberlandesgericht (OLG) München in einem Urteil vom November 2025 (Az. 25 U 1237/25 e), auf das aktuell die Rechtsanwaltskanzlei Wirth aus Berlin aufmerksam macht.

Der Sachverhalt

Im entschiedenen Fall hatte ein Versicherungsmakler im Jahr 2002 eine Kundin fehlerhaft beim Abschluss einer Gebäudeversicherung beraten. Der Makler vergaß, die Kundin über die Gefahr von Preissteigerungen zu informieren und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen. Unter anderem fehlte eine gleitende Neuwertversicherung, und der Makler wies weder auf die Mitversicherung eines möglichen Mietausfallschadens noch auf den fehlenden Inventarschutz in der Elementardeckung hin.

Als das versicherte Bürogebäude der Kundin im August 2021 durch eine Überschwemmung erheblich beschädigt wurde, deckte der Gebäudeversicherer wegen Unterversicherung nur einen Teil des Schadens. Die Kundin machte daraufhin im November 2021 rund 263.000 Euro Schadenersatz für den unbezahlten Teil bei dem von ihr beauftragten Makler geltend.

Dieser meldete diesen Anspruch noch im selben Monat seinem früheren Berufshaftpflichtversicherer für Vermögensschäden bei dem von 2002 bis 2004 eine Deckung bestand. Daraufhin sollte der Versicherer den zwischenzeitlich gegen den Makler ausgeurteilten Schadenersatz erstatten.

Doch dieser weigerte sich mit der Begründung, dass die vereinbarte Nachhaftung von fünf Jahren lange abgelaufen sei. In diesem Zeitraum müssen Schadenfälle gemeldet werden, wenn der zugrunde liegende Fehler während der Versicherungszeit passiert ist. . Da der Schaden jedoch erst im Jahr 2021 gemeldet wurde, sah sich die Berufshaftpflichtversicherung nicht als leistungspflichtig an.

Die Entscheidung

Das sahen die Richter aber anders. Unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 20. Juli 2011, Az. IV ZR 180/10, NJW 2011, 3367 Rn. 30) wies jetzt nach dem Landgericht auch das OLG München darauf hin, dass sich der Haftpflichtversicherer nicht auf diese Nachhaftung berufen kann, wenn der Versicherungsmakler diese Frist unverschuldet versäumt hat.

Dass war gegeben, weil der Makler erst viele Jahre nach Ablauf der Frist überhaupt Kenntnis von dem Schaden und seiner damaligen Pflichtverletzung erlangt hat. Die unverzügliche Anzeige nach Entdeckung reichte aus, um den Versicherungsschutz zu wahren. Entsprechend muss die Berufshaftpflichtversicherung des Maklers im vorliegenden Fall für den entstandenen Schaden aufkommen.

Der Kommentar

Tobias Strübing, @ Wirth-Rechtsanwälte

Aus Sicht von Wirth-Rechtsanwälte bestätigt die Entscheidung des OLG München eine seit langem gängige Rechtsprechung des BGH. Dennoch gibt es auch mahnende Worte: „Das Urteil ist ein Weckruf für alle Versicherungsvermittler“, sagt Rechtsanwalt Tobias Strübing, Fachanwalt für Versicherungsrecht bei Wirth-Rechtsanwälte.

„Es zeigt, dass selbst Jahrzehnte zurückliegende Beratungsfehler noch finanzielle Folgen haben können. Entscheidend ist dann aber, dass der Makler den Fehler, sobald er davon erfährt, unverzüglich seinem früheren Versicherer meldet, auch wenn der Versicherungsschutz längst beendet ist. Nur so bleibt der Weg zur Deckung offen, und Vermittler können sich auf ihren damaligen Haftpflichtschutz verlassen.“