Urteil: Verdachtsmeldungen an Vermittler-Auskunftei AVAD sind unzulässig

Bereits 2009 hatte das Hanseatische Oberlandesgericht per einstweiliger Verfügung geurteilt, dass die betreffende Eintragung im AVAD-Register nicht zulässig sei. Nun liegt auch im Hauptsacheverfahren der Richterspruch vor: Die Abwägung des Gerichts zwischen den Interessen der Versicherungs- beziehungsweise Vertriebsunternehmen möglichst frühzeitig vor Risiken der Zusammenarbeit gewarnt zu werden und dem Schutzbedürfnis des Vermittlers vor der Verbreitung negativer Werturteile, fiel zugunsten des Maklerunternehmens aus.„Die Versicherungs- und Vertriebsunternehmen sind nun mehr denn je gehalten, nur sorgfältig recherchierte und nachweislich zutreffende Meldungen an die AVAD weiter zu leiten“, so Rechtsanwalt Berger weiter.