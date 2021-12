Urteil zu erlaubnisfreiem Bitcoin-Handel OLG Berlin entzieht Bafin die Zuständigkeit für Krypto-Assets

Das Oberlandesgericht Berlin hat der Bafin in einem aktuellen Urteil die Zuständigkeit für Krypto-Assets abgesprochen. Demzufolge darf jeder in Deutschland ohne Lizenz der Finanzaufsicht mit Bitcoin & Co. handeln.