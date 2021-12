Urteil zum Widerruf von Baufinanzierungen Stärkt der BGH die Verbraucherrechte?

Das Verfahren, über das der Bankensenat des BGH am 1. Dezember entscheiden soll, trägt das sperrige Aktenzeichen XI ZR 180/15. Doch dahinter verbirgt sich Sprengstoff, der manchen Banken noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten könnte. In dem Fall geht es darum, dass ein Anleger in einen Investmentfonds investiert hatte und gleichzeitig zur Finanzierung ein Darlehen abgeschlossen hatte. Nachdem sich der Fonds nicht so entwickelt hatte wie erwartet, widerrief der Verbraucher das Darlehen mit dem Hinweis auf eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung und forderte eine Rückabwicklung des gesamten Geschäfts – also Kreditaufnahme und Fondskauf.