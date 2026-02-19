Pictet AM geht davon aus, dass US-Aktien sich besser entwickeln als die meisten anderen Märkte. Asiatische Schwellenländeraktien erscheinen derweil besonders attraktiv.

Frühmorgens in Jakarta, mit 42 Millionen Einwohnern in der Metropolregion die bevölkerungsreichste Stadt der Welt: Defensive Märkte mit Binnenorientierung wie Indonesien könnten Pictet Asset Management zufolge ihre jüngste Underperformance umkehren.

Bei der Asset-Allokation ist Vorsicht geboten: Von der Einführung einer neuen preiswerten KI-Technologie bis hin zu Donald Trumps Handelszöllen gegen China, Kanada und Mexiko – der Jahresauftakt war für die Finanzmärkte turbulent.

Die Fundamentaldaten sprechen nach wie vor für den Aktienmarkt: Die Unternehmensgewinne überraschen weiterhin positiv, die Liquiditätsbedingungen sind günstig und das globale Wirtschaftswachstum bleibt stabil.

Doch jedem noch so optimistischen Investor ist bewusst, dass die Zölle irgendwann ihren Tribut fordern und das Wirtschaftswachstum bremsen werden, dass die Aktienbewertungen stark überzogen sind und die jüngsten Marktturbulenzen daran erinnern, wie vergänglich jede Marktrally ist.

Angesichts all dieser Faktoren reduzieren wir das Risiko ein wenig, indem wir die Gewichtung globaler Aktien auf neutral herabstufen und Cash stärker gewichten.

Wir sind auch in Anleihen neutral gewichtet: Obwohl wir davon ausgehen, dass sich das nominale Wirtschaftswachstum weltweit verlangsamen wird, gibt es aus Bewertungsperspektive keinen klaren Grund für eine Übergewichtung.

Warum US-Aktien trotz politischer Unsicherheiten weiter steigen könnten

Unsere Konjunkturindikatoren deuten auf ein moderates Wachstum der globalen Wirtschaft hin – vorerst. Wenn die von den USA angekündigten Zölle dauerhaft eingeführt werden, werden sie die makroökonomische Landschaft in diesem Jahr deutlich verändern. 44 Prozent der gesamten US-Importe werden davon betroffen sein, und der durchschnittliche Zollsatz auf US-Importe wird von 2 auf 10 Prozent steigen – auf das Niveau der Handelsschranken des Jahres 1948.

Wir kalkulieren, dass die angekündigten Zölle die Inflation in den USA um etwa einen Prozentpunkt in die Höhe treiben und das US-BIP um etwa 0,8 Prozentpunkte verringern werden (ohne Berücksichtigung etwaiger Gegenmaßnahmen seitens der Handelspartner der USA). Dies wiederum wird zu einem Rückgang der Gewinne von US-Unternehmen um etwa 5 Prozent und zu einer Verringerung des KGV um 10 Prozent gegenüber unserem Basisszenario führen.

Wir halten es jedoch für sehr wahrscheinlich, dass Trump die Zölle nach einem politischen Sieg wieder zurücknimmt oder dass die US-Gerichte ihre Einführung aufschieben. Somit könnten US-Aktien zu einer letzten Rally-Runde ansetzen. Wir sehen die Übergewichtung von US-Aktien als sinnvoll an, da die US-Wirtschaft gut aufgestellt ist, um die wachstumshemmenden Effekte der Zölle abzufedern. Darüber hinaus ist die derzeitige Ertragsdynamik der Unternehmen stark, und die USA sind im Großen und Ganzen ein relativ defensiver Markt mit hoher Rentabilität.

Auch wenn die Zölle eine Herausforderung für die Schwellenländer darstellen, erwarten wir, dass einige große, defensive Märkte mit Binnenorientierung wie Indien (1,45 Milliarden Einwohner) und Indonesien (283 Millionen Einwohner) die jüngste Underperformance umkehren könnten.

Mehr Liquidität stützt riskantere Anlageklassen

Unsere Liquiditätsindikatoren sind für die riskanteren Anlageklassen weiter positiv.

Von den von uns beobachteten 30 wichtigsten Zentralbanken lockern 21 (70 Prozent) ihre Geldpolitik, sechs (20 Prozent) ändern sie nicht und nur drei (10 Prozent) straffen sie. Wir rechnen mit einem Schlussleitzins von 4,25 Prozent in den USA – was eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed impliziert – und 1,75 Prozent in der Eurozone.

Globale Aktien teuer, Anleihen fair, Cash billig

Die Bewertungskennzahlen zeigen, dass globale Aktien extrem teuer sind (siehe Grafik), während Anleihen nahe dem Marktwert liegen und Cash billig ist.

Grafik: Bewertungen überzogen. Bewertung globaler Aktien im Vergleich zu Anleihen gegenüber dem langfristigen Durchschnitt

Quelle: Refinitiv Datastream, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 01.09.1998–30.01.2025.

Asiatische Schwellenländeraktien erscheinen besonders attraktiv, während die USA der mit Abstand teuerste Aktienmarkt sind. US-Aktien werden mit einem KGV von 22 für die nächsten zwölf Monate gehandelt (deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 16 oder unserer aktuellen langfristigen Fair-Value-Schätzung von 19). Unsere Analyse legt jedoch nahe, dass der Markt um weitere 15 Prozent zulegen könnte, bevor er sich als Blase erweist.

Technische Signale: Privatanleger optimistisch, institutionelle Investoren vorsichtig

Die markttechnischen Indikatoren deuten darauf hin, dass sich Privatinvestoren wieder für US-Aktien erwärmen; dem steht jedoch eine vorsichtigere Haltung der institutionellen Investoren gegenüber. Die Hausse-Positionen in S&P 500 Futures sind nach wie vor recht hoch, auch wenn die Niveaus unter den historischen Höchstständen des Jahres 2025 liegen; das spricht dafür, dass wir uns noch nicht im Bereich einer Blase befinden. Die technischen Signale für Aktien auf globaler Ebene sind nicht mehr ganz so günstig wie zu Jahresbeginn, da die positiven saisonalen Effekte nachlassen.