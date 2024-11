Link wurde in die Zwischenablage kopiert

BlackRock bleibt taktisch übergewichtet in US-Aktien, unterstützt durch solides Wachstum und Gewinne, so Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock.

In der größten Volkswirtschaft der Welt sind die politischen Würfel gefallen. Ein Sieg Trumps und die erwartete vollständige Kontrolle des Kongresses öffnen die Tür für Steuersenkungen, Deregulierung und eine striktere Handelspolitik.

An den Börsen wurde in der vergangenen Woche die kurzfristig schwindende Unsicherheit über die Stoßrichtung der künftigen US-Politik begrüßt. US-Aktien erreichten neue Allzeithochs und verzeichneten den größten Tagesgewinn nach einer Wahl seit einem Jahrhundert. Der S&P 500 stieg in der besten Woche seit Oktober 2022 um 4,7 Prozent (Datenquelle: LSEG, 8.11.2024). Small Caps und Banken führten als mögliche Nutznießer einer zweiten Amtszeit des designierten Präsidenten.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.