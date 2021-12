US-Aktien „Der wichtigste Faktor sind die Unternehmensgewinne“

Der US-Wahlkampf geht in die heiße Phase: Donald Trump steht als Präsidentschaftskandidat der Republikaner offiziell fest, Hillary Clinton dürfte als Kandidatin der Demokraten folgen, und am 8. November wird dann der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt.



Je näher der Wahltermin rückt, desto mehr fragen sich Anleger, ob die Wahlen die Kurse am US-Aktienmarkt beeinflussen. „Gerade langfristig orientierte Anleger sollten sich jedoch nicht durch politische Ereignisse wie Wahlen beeinflussen lassen“, so Nick Peters, Multi-Asset-Fondsmanager bei Fidelity.



„Es mag zu kurzfristigen Kursschwankungen durch erhöhte politische Nervosität vor den Wahlen kommen, zum Beispiel bei Gesundheitsaktien. Auf lange Sicht sind die Aussichten für den amerikanischen Aktienmarkt aber ausgesprochen positiv, insbesondere für den Technologiesektor.“



Die zehn größten Unternehmen der Welt kommen aus den USA



Der US-Aktienmarkt zeigt sich seit Jahren in einer guten Verfassung und hat weltweit weiter an Bedeutung zugenommen: Seit Ende 2009 ist der Anteil der US-Aktien am MSCI World von 48,2 auf 58,7 Prozent Ende 2015 gestiegen. Während der MSCI USA zwischen Ende 2009 und Ende 2015 auf Eurobasis durchschnittlich jedes Jahr um 18,4 Prozent zulegte, stiegen der MSCI Europa im selben Zeitraum lediglich um 9,5 Prozent, der MSCI Pazifik um 10,4 Prozent und der MSCI Emerging Markets Asien um 7,5 Prozent.



Diese Dynamik spiegelt sich auch in der Liste der zehn größten Unternehmen der Welt wider: Während 2009 noch zwei britische und ein schweizerisches Unternehmen zu den nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Welt zählten, besteht die Top-10-Liste heute ausschließlich aus US-amerikanischen Unternehmen (Stand 31.05.2016).

Gerade Technologiewerte, wie Apple, Microsoft, Facebook und Amazon haben ihren Börsenwert seit 2009 erheblich gesteigert. Apple verdreifachte sogar seine Marktkapitalisierung. „Diese Dynamik im Technologiesektor dürfte weiter zunehmen“, so Peters.



Auch die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft sehen aktuell sehr solide aus: „Die Arbeitslosigkeit ist niedrig und das Wirtschaftswachstum leicht positiv. Bezogen auf die technischen Daten stellt sich jedoch die große Frage, wie der S&P 500 die Marke von 2.100 Punkten erreichen kann – insbesondere bei den derzeitigen angemessenen Bewertungen. Der wichtigste Faktor für US-Aktien in den nächsten sechs Monaten wird jedoch das Wachstum der Unternehmensgewinne sein. Wenn es zunimmt, sollten US-Aktien weiterhin hohe Renditen erzielen können“, sagt Peters.



„Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden und nicht für Privatanleger bestimmt"



Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Illustration und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.



Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. MK8717